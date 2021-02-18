Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.02.2021 13:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2021 13:05
    ABONE OL

    ! , ,

    Gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Rahmet ve mağfiret iklimi olan Üç Aylar’da bol ibadet önem taşıyor. Bu güne özel hadisler ve ayetler Müslüman alemi tarafından merak ediliyor. Sevdiklerinden uzak olanlar onlara bu günü hatırlatmak, ibadete davet etmek, SMS, WhatsApp üzerinden göndermek isteyenler , , ını internet üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. En güzel ve anlamlı 2021 Regaip Kandili hadisli, dualı, resimli mesajlar haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Regaip Kandili ile ilgili hadis ve ayetler!

    Regaip Kandili ile ilgili hadis ve ayetler! 2021 Regaip Kandili hadisli, dualı, resimli mesajlar arama motorları üzerinden sıkça sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Yılın ilk kandil gününde sevdiklerine iyi dileklerini ve hayır dualarını göndermek isteyenler 2021 Regaip Kandili hadisli, dualı, resimli mesajları göndermek ve bu günün önemini hatırlatmak istiyor. Regaip Kandili ile ilgili hadis ve ayetler de haberimizde yer alıyor.

    REGAİP KANDİLİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

    Kur'an-ı Kerim'de Regaip Kandili ile ilgili herhangi bir ayet bulunmamaktadır. Receb ayı ve Regaib gecesi ile ilgili hadisler:

    * Allah Teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder. [Gunye]

    * Kim Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutarsa, oruç tutulan günler dile gelip "Ya Rabbi onu mağfiret et" derler. [Ebû Muhammed]

    * Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenne]

    * "Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, 1/423)

    * Receb büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutana, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allah istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, "Geçmiş günahların affoldu" der. Receb ayında Allah Teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti. [Taberânî]

    * Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.) [Ebu Yala]

    * Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regaib Gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.) [İbn-i Asâkir]

    * "Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur." buyuruyorlar. (Camiu-s sağir)

    * İbn-i Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri: "Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz O'nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O'nu hiç oruç tutmayacak zannederdik." buyurmuştur. (Müslim)

    * Muhakkak zaman, Allah'ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Ve üçü ard arda gelmektedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir de Cemaziye'l-âhirle Şaban ayları arasında gelen Mudar kabilesinin ayı Recep ayıdır." (Buhârî, Tefsir, Sure, 8,9)

    * Yine mübarek üç aylardan ilki olan Receb ayının önemi ve değeri hakkında Enes b. Malik ( r.a. )'dan şöyle rivayet edilir: Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber şöyle derdi: "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259)

        REGAİB KANDİLİ DUASI

        "Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

        Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle )

        Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,
        Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.
        Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

        Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak
        murad ediyorsan,
        bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat
        ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

        Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!
        Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun
        güzelliklere çevir! Ya Rabbi!

        Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver
        ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri
        senin rızan yolunda kullanmayı
        bizlere nasip eyle ya Rabbi!

        Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

        Cümlemize vicdan genişliği lutfet
        Kalplerimize inşirah bahşet
        Bizleri kollektif şuura sahip kullarından kıl
        Ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!

        Ey yüceler yücesi olan Allahım
        Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider
        Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver
        Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle..
        Kalplerimizi birbirene ısındır ve
        Bizleri birbirimize sevdir
        Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi
        Bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!"

        2021 REGAIP KANDILI HADISLI, DUALI, RESIMLI MESAJLAR

        Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

        Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

        Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

        Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

        Sofranız Halil İbrahim sorası, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Regaip Kandili ile ilgili hadis ve ayetler! 2021 Regaip Kandili hadisli, dualı, resimli mesajlar…