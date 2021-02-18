Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel meseleler de değerlendirildi.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ'da 11 Ocak Mutabakatı'nı takiben yeniden tesisi için çalışmaların sürdüğü kara ve demiryolu ulaştırma hatlarının daha verimli olması için Türk ve Rus uzmanların Azerbaycanlı muhataplarıyla bir araya gelebileceğini ifade etti.





Ağdam'daki Ortak Merkezin ateşkesin gözetlenmesi ve denetlenmesi görevini başarıyla icra ettiğini belirten Başkan Erdoğan, ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Suriye meselesini en kısa sürede çözüme kavuşturmanın ortak menfaat olduğunu vurgulayan Erdoğan, Libya'da da barış ve istikrar için oluşan fırsatın heba edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.







BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GÖRÜŞME SONRASI FLAŞ AÇIKLAMA

Kritik görüşme sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştük.

Görüşmemizde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel meseleleri değerlendirdik.

Özellikle Dağlık Karabağ'da tesis edilen ateşkesin korunması için ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini ve Ağdam'daki Ortak Merkezin ateşkesin gözetilmesi görevini başarıyla icra ettiğini Sayın Putin'e ifade ettim.

Görüşmemizde Suriye meselesini en kısa sürede çözüme kavuşturmanın ortak menfaatimize olduğunu vurgularken, Libya'da da barış ve istikrar için oluşan fırsatın heba edilmemesi gerektiğine dikkat çektim." ifadelerine yer verdi.