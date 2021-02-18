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    • 18.02.2021 16:47
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    Son dakika: Başkan Erdoğan Devlet Başkanı Putin ile görüştü!

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel meseleler de değerlendirildi.

    Putin ile kritik görüşme!

    Başkan , Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel meseleler de değerlendirildi.

    Başkan Erdoğan, görüşmede, 'da 11 Ocak Mutabakatı'nı takiben yeniden tesisi için çalışmaların sürdüğü kara ve demiryolu ulaştırma hatlarının daha verimli olması için Türk ve Rus uzmanların lı muhataplarıyla bir araya gelebileceğini ifade etti.

    Ağdam'daki Ortak Merkezin ateşkesin gözetlenmesi ve denetlenmesi görevini başarıyla icra ettiğini belirten Başkan Erdoğan, ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini dile getirdi.

    meselesini en kısa sürede çözüme kavuşturmanın ortak menfaat olduğunu vurgulayan Erdoğan, 'da da barış ve istikrar için oluşan fırsatın heba edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.



    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GÖRÜŞME SONRASI FLAŞ AÇIKLAMA
    Kritik görüşme sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştük.

    Görüşmemizde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel meseleleri değerlendirdik.

    Özellikle Dağlık Karabağ'da tesis edilen ateşkesin korunması için ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini ve Ağdam'daki Ortak Merkezin ateşkesin gözetilmesi görevini başarıyla icra ettiğini Sayın Putin'e ifade ettim.

    Görüşmemizde Suriye meselesini en kısa sürede çözüme kavuşturmanın ortak menfaatimize olduğunu vurgularken, Libya'da da barış ve istikrar için oluşan fırsatın heba edilmemesi gerektiğine dikkat çektim." ifadelerine yer verdi.

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