Stratejist Yusuf Alabarda, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında Gara harekatının önemini anlattı.

Alabarda, Türkiye'nin bu zorlu mücadeleyi Batılı istihbarat örgütlerine karşı verdiğini vurguladı ve bombardıman ile şehit vermemizin mümkün olmadığına dikkat çekti.

HDP VE DOSTLARINA: PKK'NIN POSTALINI YALAYANLAR...

Gazi Meclis içerisinde oturmayı asla hak etmeyenlere seslenen Alabarda, "Buradan ikaz ediyorum! Bu vakitten sonra meşruiyetini Türk milletinin vermiş olduğu oylarda değil de PKK'nın postalını Gara'da yalayanlar eğer burada meşruiyet aramaya devam ederlerse Türkiye Cumhuriyet'nin kahhar olan yüzüyle karşılaşma ihtimalleri çoktur" dedi.

Yusuf Alabarda, operasyon ve sonrası yaşananları etraflıca anlattı.