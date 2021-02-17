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    • 18.02.2021 01:36
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    Stratejist Alabarda: , Gara’da mücadeleyi Batılı istihbarat örgütlerine karşı verdi

    Stratejist Alabarda, HDP ve destekçilerini uyardı. Alabarda, 'ın Kuzeyi'nde rehinelerimiz kurtarmak için düzenlenen Gara operasyonunda Batılı istihbarat örgütlerine karşı mücadele edildiğini açıkladı.

    ahaber.com.tr

    Stratejist Alabarda, 'de yayınlanan programında Gara harekatının önemini anlattı.

    Alabarda, 'nin bu zorlu mücadeleyi Batılı istihbarat örgütlerine karşı verdiğini vurguladı ve bombardıman ile şehit vermemizin mümkün olmadığına dikkat çekti.

    HDP VE DOSTLARINA: PKK'NIN POSTALINI YALAYANLAR...

    içerisinde oturmayı asla hak etmeyenlere seslenen Alabarda, "Buradan ikaz ediyorum! Bu vakitten sonra meşruiyetini Türk milletinin vermiş olduğu oylarda değil de PKK'nın postalını Gara'da yalayanlar eğer burada meşruiyet aramaya devam ederlerse Türkiye Cumhuriyet'nin kahhar olan yüzüyle karşılaşma ihtimalleri çoktur" dedi.

    , operasyon ve sonrası yaşananları etraflıca anlattı.

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