ABD'nin Suriye'nin doğusundaki Haseke vilayetinde yer alan Ayn Divar yerleşimine yeni bir askeri üs kurmayı planladığı bildirildi.

Merkezi İngiltere'de olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin Arap Asharq al-Awsat gazetesine dayandırdığı habere göre, son olarak Kuzey Irak'tan Suriye'nin Kamışlı bölgesine ağır silahlar ve askeri ekipman taşıyan 55 araçlık bir konvoy da bu amaçla sevk edildi.