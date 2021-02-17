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    • 17.02.2021 09:11
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    ’nde ‘vur’ emri veren darbecilere 2 milyonluk tazminat davası! O fotoğraf delil oldu

    FETÖ'nün girişimi gecesi ’nde hayatını kaybeden ’ın ailesi, ‘Sivilleri vurun’ emri veren eski binbaşı ile eski yarbay ’e 2 milyon 200 bin TL’lik tazminat davası açtı. gecesi köprünün güvenlik kameraları yaşananları saniye saniye kaydetti. Köprüyü kapatan askerler sözde komutanları Ahmet Taştan ve Turgay Ödemiş’ten aldıkları emirle sivillerin üzerine hedef gözeterek ateş etti. Hain darbe girişiminde ’nde darbecilere direnen 2’si polis 34 kişi şehit oldu.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ‘vur’ emri veren darbecilere 2 milyonluk tazminat davası! O fotoğraf delil oldu

    Bir teknoloji firmasında satış temsilcisi olan ve evlilik hazırlıkları yapan 29 yaşındaki , ni engellemek için kalkışmanın başladığı yer olan 'ne çıkanlar arasındaydı. Muharrem Kerem Yıldız o gece başına isabet eden kurşunla şehit oldu. Çekilen görüntülerde köprüyü kapatan darbeci eski binbaşı ile eski yarbay Turgut Ödemiş hedef gözeterek sivillere ateş açıyor, beraberindeki askerlere de 'vur' emri veriyordu. İsimleri ankesör soruşturmalarında da geçen iki darbeci, 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 3 bin 343 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Asiye Yıldız ve Muharrem Kerem Yıldız

    ACIMASIZCA KATLETTİLER
    Hürriyet'in haberine göre ismi Sarıyer'deki bir imamhatip ortaokuluna verilen Muharrem Kerem Yıldız'ın annesi Asiye Yıldız ile babası , iki darbeciye 2 milyon 200 bin TL'lik tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada tazminat gerekçeleri şöyle anlatıldı: "Ahmet Taşkan ve Turgut Ödemiş, Muharrem Kerem Yıldız'ın da aralarında yer aldığı gruba acımasızca ateş açarak katletmiş, ölümlerine sebebiyet vermiştir. Muharrem Kerem Yıldız, diğer Türk evlatları gibi darbeci hainlere karşı vatanı savunurken hayatını kaybetmiştir. Annesi ve babasının duyduğu acı ve ıstırabın tarifi mümkün değildir. Yıldız'ın ülkesini korumak amacıyla cesurca direndiği sırada, davalı askerler karşısında tamamen savunmasız durumdayken acımasızca katledilmesi sebebiyle ailesinin acısı kat ve kat artmıştır. Tüm bu nedenlerle evlatlarını kaybederek tarifsiz bir acı yaşayan anne Asiye Yıldız ile baba Mehmet Kerim Yıldız için 2 milyon lira manevi, 200 bin lira da maddi tazminatın davalılar Ödemiş ve Taştan'dan tahsilini istiyoruz.

    Ayrıca davalıların OYAK nezdindeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasını talep ediyoruz."

    DELİLİ BU FOTOĞRAF
    gecesi köprünün güvenlik kameraları yaşananları saniye saniye kaydetti. Köprüyü kapatan askerler sözde komutanları Ahmet Taştan ve 'ten aldıkları emirle sivillerin üzerine hedef gözeterek ateş etti. girişiminde 'nde darbecilere direnen 2'si polis 34 kişi şehit oldu.



    Ahmet Taştan ve Turgay Ödemiş

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    Haberler Güncel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ‘vur’ emri veren darbecilere 2 milyonluk tazminat davası! O fotoğraf delil oldu