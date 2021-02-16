Türk askeri Suriye'de ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadele ediyor. Hem sınır güvenliğini sağlamak hem de sınırdan gelen teröristleri engellemek için var gücüyle çalışan güvenlik güçleri son olarak Gara'da PKK kampına karşı operasyon başlattı. Bu operasyonda alçak terör örgütü PKK, esir tuttuğu 13 asker ve polisi şehit etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise bu gelişme sonrası dün Rize'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin NATO müttefiki ABD'ye de sert sözlerle yüklendi. Erdoğan'ın sözlerinin arkasında yatan neden ise ABD'nin Suriye'de ve Irak'ya PKK/YPG'ye yaptığı askeri destek. Önceki gün de ABD, Suriye'de YPG'ye mühimmat yolladı.

25 ABD ASKERİ

ABD askeri konvoyu Suriye'deki PKK/PYD bölgesine silah taşırken görüntülendi. Suriye resmi haber ajansı da iki Amerikan askeri helikopterinin El Şeddadi üssüne inip 25 civarında ABD askeri aldığını ve Irak sınırına doğru yöneldiğini kaydetti.