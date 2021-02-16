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    • 16.02.2021 09:27
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan sert sözler söylemişti! ABD'nin 'de YPG'ye silah yardımı yaptığı görüntüler

    Son dakika haberi: Başkan , dün yaptığı konuşmasında ABD'nin 'de ve 'ta PKK/YPG'ye yaptığı silah yardımını sert sözlerle eleştirmişti. Erdoğan'ın bu sözlerinin altında yatan nedenlerden biri ise daha önceki gün ABD'nin Suriye'de YPG'ye tırlar dolusu silah yollaması ve bu görüntülerin sosyal medyada da paylaşılması.

    Erdoğan'ın ABD sözlerinin arkasındaki neden

    Türk askeri Suriye'de ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadele ediyor. Hem sınır güvenliğini sağlamak hem de sınırdan gelen teröristleri engellemek için var gücüyle çalışan güvenlik güçleri son olarak Gara'da PKK kampına karşı operasyon başlattı. Bu operasyonda alçak terör örgütü PKK, esir tuttuğu 13 asker ve polisi şehit etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise bu gelişme sonrası dün Rize'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin NATO müttefiki ABD'ye de sert sözlerle yüklendi. Erdoğan'ın sözlerinin arkasında yatan neden ise ABD'nin Suriye'de ve Irak'ya PKK/YPG'ye yaptığı askeri destek. Önceki gün de ABD, Suriye'de YPG'ye mühimmat yolladı.

    25 ABD ASKERİ
    ABD askeri konvoyu Suriye'deki PKK/PYD bölgesine silah taşırken görüntülendi. Suriye resmi haber ajansı da iki Amerikan askeri helikopterinin El Şeddadi üssüne inip 25 civarında ABD askeri aldığını ve Irak sınırına doğru yöneldiğini kaydetti.

    GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA
    Türkiye, PKK'nın katlettiği vatandaşlarını toprağa verip yasını tutarken, ABD konvoyları terör örgütüne silah taşımaya devam etti. ABD'ye ait büyük konvoya ilişkin görüntüler Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kentinde çekildi ve sosyal medyada yer aldı.

    DEYRİZOR'A MÜHİMMAT DESTEĞİ
    Kuzey Irak'tan Suriye'nin kuzeyine giriş yapan TIR'ların ülkenin doğusundaki Deyrizor'da bulunan El Ömer petrol sahasına silah, ekipman ve lojistik malzeme taşıdığı kaydedildi.

        Önceki gün Twitter'da Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kentinde çekilmiş, Kuzey Irak'tan kuzey Suriye'ye giriş yapmış ABD askeri malzemelerinin bulunduğu konvoyun görüntüleri yayınlandı.

        ESED'İN AJANSI "ABD İŞGALİ GÜÇLENDİRİYOR" DEDİ
        Rus Sputnik haber sitesi ise, ABD'nin Suriye'nin doğusundaki Deyrizor bölgesinde bulunun El Ömer petrol sahasına silah, ekipman ve 'lojistik malzeme' taşıyan büyük bir konvoy yolladığını bildirdi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA da, ABD'nin buradaki işgalini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

        SANA, Haseke vilayetinin güneydoğusunda iki Amerikan askeri helikopterinin el Şeddadi üssüne inerken saptandığını aktardı. Ajans, helikopterlerin 25 civarında Amerikan askerini alarak doğuya, Irak sınırına doğru yöneldiğini kaydetti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby geçen hafta yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'de 900 askeri olduğunu söylemişti.

            BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Rize İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada "İşte Amerika'nın yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef, bunu başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak'a, binlerce tır tank getirdiler, binlerce tır mühimmat getirdiler ve bunları teröristlere teslim ettiler. Bu teröristlerle bizim güvenlik güçlerimiz de orada savaştılar. Şimdi artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek, eğer biz sizinle dünyada, NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde gerçekleştirdiği bu operasyonda hamdolsun şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, 51'i ölü, 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.
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