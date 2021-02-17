İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüsün daha fazla yayılmasını önlemek için bir dizi tedbirler uygulamaya alınmıştı. Söz konusu tedbirler kapsamında kapatılan kafe ve restoranların ne zaman açılacağı büyük merak konusu oldu.
Başkan Erdoğan, AK Parti 7.Olağan İl Kongresi'nde yaptığı açıklamada Kabine Toplantısı'nı işaret etti. Erdoğan, "Kısıtlamaların işçi, esnaf ve çalışanlar üzerindeki yükünü azaltmak için destek paketleri açıkladık. Bugün de Kabine'de aldığımız kararları millete seslenişte açıklayacağız" dedi.
VAKA SAYISI GERİYE DOĞRU GİDERSE…
Edinilen bilgiye göre, son birkaç hafta içerisinde hem mutasyon hem de vaka sayılarının artması nedeniyle yaşanan "değerlendirme sürecinin" ardından bir dizi kararlar alınacak. Vaka sayısının geriye doğru seyrinin devam etmesi durumunda mart ayı için daha önce planlanan çalışmaların hayata geçilebileceği belirtiliyor. Sadece, yöntem ve kurallarda bazı değişiklikler yapılacağı konuşuluyor.