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    • 17.02.2021 14:27
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    Son dakika: Başkan Erdoğan o toplantıya işaret etti!

    Dünyayı ele geçiren koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan kısıtlamalarla servis hizmeti olmayan kafe ve restoranlar geçici olarak kapatılmıştı. Peki Başkan , 7.olağan il kongrelerinde konuyla ilgili o toplantıyı işaret etti. İşte detaylar…

    İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüsün daha fazla yayılmasını önlemek için bir dizi tedbirler uygulamaya alınmıştı. Söz konusu tedbirler kapsamında kapatılan kafe ve restoranların ne zaman açılacağı büyük merak konusu oldu.

    Başkan Erdoğan, AK Parti 7.Olağan İl Kongresi'nde yaptığı açıklamada Kabine Toplantısı'nı işaret etti. Erdoğan, "Kısıtlamaların işçi, esnaf ve çalışanlar üzerindeki yükünü azaltmak için destek paketleri açıkladık. Bugün de Kabine'de aldığımız kararları millete seslenişte açıklayacağız" dedi.

    VAKA SAYISI GERİYE DOĞRU GİDERSE…
    Edinilen bilgiye göre, son birkaç hafta içerisinde hem mutasyon hem de vaka sayılarının artması nedeniyle yaşanan "değerlendirme sürecinin" ardından bir dizi kararlar alınacak. Vaka sayısının geriye doğru seyrinin devam etmesi durumunda mart ayı için daha önce planlanan çalışmaların hayata geçilebileceği belirtiliyor. Sadece, yöntem ve kurallarda bazı değişiklikler yapılacağı konuşuluyor.

        KAPASİTEYE % 30 SINIRI
        Hükümette ve Sağlık Bakanlığı'nda yapılan değerlendirme toplantılarında, ortaya atılan ilginç öneriler var. Buna göre bulaşın azaltılması için kafe, restoran ve lokantaların kapalı bölümlerinin sadece yüzde 30 kapasiteyle açılması ile oturma süresinin 45 dakikayla sınırlandırılmasını önerenler oldu. Bu mekânların açık alanlarının ise yüzde 50 kapasiteyle kullanılabileceği belirtildi.

        OTURMA SÜRESİ 45 DAKİKA
        Öneriye göre kafe ve lokantaların kapalı bölümlerinde sadece yüzde 30 kapasiteyle açılması ve oturma süresinin 45 dakika ile sınırlandırılması planlanıyor.

        Bu mekânların açık alanlarının ise yüzde 50 kapasiteyle kullanılabileceği belirtiliyor.
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        Haberler Güncel Son dakika: Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan o toplantıya işaret etti!