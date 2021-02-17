VAKA SAYISI GERİYE DOĞRU GİDERSE…

Edinilen bilgiye göre, son birkaç hafta içerisinde hem mutasyon hem de vaka sayılarının artması nedeniyle yaşanan "değerlendirme sürecinin" ardından bir dizi kararlar alınacak. Vaka sayısının geriye doğru seyrinin devam etmesi durumunda mart ayı için daha önce planlanan çalışmaların hayata geçilebileceği belirtiliyor. Sadece, yöntem ve kurallarda bazı değişiklikler yapılacağı konuşuluyor.