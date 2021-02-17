İşte Başkan Erdoğan'ın o sözleri:
"Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür derler. Bak sana hatırlatayım. Anlaşılan CHP Genel Başkanı da demokrasiden hak ve özgürlüklere, sağlıktan eğitime kadar ülkemiz ve milletimiz için attığımız her adımı nasıl engellemeye çalıştıklarını çok çabuk unutuyor.
Oysa biraz açıp tarih okusa orada CHP'nin takoz siyasetini görecek. Ara sıra eski gazeteleri karıştırsa CHP'nin yasak demek, yokluk demek, yoksulluk demek olduğunu görecek. CHP bu.
Biz kamuda başörtüsüne serbestlik getirdiğimizde engellemek için Danıştay'a koşan siz değil miydiniz? Ankara'da kendisinin her gün kullandığı Malazgirt Bulvarı'na karşı çıkanlar siz değil miydiniz? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne olmadık iftiraları atanlar siz değil miydiniz Bay Kemal. Gezi olayları sırasında vandallarla beraber İstanbul ve Ankara'yı ateşe verenler, belediye otobüsünü yakanlar siz değil miydiniz?