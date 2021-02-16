Bilecik'te göreve geldikten sonra birçok skandala imza atan CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin, bu kez de 15 Temmuz Şehitler Anıtı'yla adeta dalga geçti. Sabah'ın haberine göre; katıldığı bir programda Rabia işaretini simgeleyen anıtın bakımsızlıktan döküldüğü, sahip çıkılmadığı sorulan Başkan Şahin, "Şu acayip el işareti mi... Şehir estetiğine hiç yakışmıyor. Ben daha iyisini yapacağım. İhvan işareti, biz İhvan değiliz ki. İhvan bizi bağlamaz" diyerek cevap verdi.