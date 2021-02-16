İşte o mesajlar:

Van, Tuşba: Ülkemizin başı sağolsun. Rabbim askerlerimizi ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun, onlara güç versin. Eğer bugün huzur içinde canım vatanım Türkiye'de yaşıyorsak bunu minnettar olduğum aziz şehitlerimize, fedakar güvenlik güçlerimize borçluyuz. Son nefesimize kadar sizlerin yanındayım.

Adana, Seyhan: Bugün aldığımız acı haber beni derinden üzmüş ve etkisinden çıkamadım. Nasıl ki 13 vatandaşımızı sözde cezaevinden çıkarıp şehit ettiyseler biz de kısas uygulayalım.