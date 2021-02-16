Terör örgütü PKK'nın 13 vatandaşı şehit ettiği Gara'daki hain saldırının ardından vatandaşlardan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) çok sayıda destek mesajı geldi. O mesajlarda, Türk milleti tek yürek olarak teröre karşı dik duruşunu gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da o mesajlardan bazılarını paylaştı. Altun, "Kahraman ordumuz Gara'yı teröristlere mezar ederken necip milletimiz de dualarıyla Mehmetçiğimizin yanında. Binlerce destek ve dua mesajlarının sadece birkaç tanesi bunlar. Böyle bir milletin bir ferdi olduğumuz için ne kadar hamdetsek azdır." dedi.
İşte o mesajlar:
Van, Tuşba: Ülkemizin başı sağolsun. Rabbim askerlerimizi ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun, onlara güç versin. Eğer bugün huzur içinde canım vatanım Türkiye'de yaşıyorsak bunu minnettar olduğum aziz şehitlerimize, fedakar güvenlik güçlerimize borçluyuz. Son nefesimize kadar sizlerin yanındayım.
Adana, Seyhan: Bugün aldığımız acı haber beni derinden üzmüş ve etkisinden çıkamadım. Nasıl ki 13 vatandaşımızı sözde cezaevinden çıkarıp şehit ettiyseler biz de kısas uygulayalım.
Siirt, Merkez: Kıbrıs'ta Piyade Astsubay Astçavuş olarak görev yapmaktayım. Burada görevimin bitmesine 4 ay kaldı. Görevimin bu son 4 ayını Irak'ta, Suriye'de yapmak istiyorum. Hain PKK'dan sivil vatandaşlarımızın, silah arkadaşlarımızın intikamını almak istiyorum. Ben canımı, kanımı, her şeyimi vermeye hazırım vatan uğruna. Allah ordumuza, vatanımıza zeval vermesin.
Ankara, Pursaklar: Polis memuru olarak görev yapmaktayım. Başta PKK bölücü terör örgütüne yönelik olası bir Kandil Dağı Operasyonu'nda ya da herhangi bir terör örgütüne yönelik herhangi bir operasyonda gönüllü olarak görev almak istemekteyim. Devletimin ve milletimin bekası için daima savaşacak kadar genç, bir o kadar da ölebilecek yaştayım.