Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.02.2021 07:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2021 07:14
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'da zehir tacirlerine şafak baskını: Çok sayıda şüpheli gözaltında

    Son dakika haberi!  Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen 35 farklı adrese 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

    DHA

    merkezli 5 ilde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan operasyona Özel harekat polisleri de destek verdi.

    Operasyon yapılan adreslerden biri de Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binaydı. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada hassas burunlu narkotik köpeği "Bozo" da kullanıldı.


    Polis ekipleri aramanın ardından evdeki bir şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından 'ne götürüldü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da zehir tacirlerine şafak baskını: Çok sayıda şüpheli gözaltında