Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıkların avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dosya aslının Yargıtay'dan henüz dönmediğini belirtti. Söz alan sanıkların avukatı, dosyanın aslının dönüşünün beklenerek, yakın bir tarihe duruşma verilmesini talep etti. Heyet, dosyanın aslının Yargıtay'dan dönmesini beklemek için duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun, Beylikdüzü'nde yaptırdıkları siteden 2011'de 3 şikayetçinin inşaat aşamasındayken villa satın aldıkları belirtiliyor.

Şirketin kamuya açık internet sitesinde yer alan vaziyet planında, sitenin sosyal tesis binası, açık havuz, basketbol sahası, çocuk oyun alanları ve kapalı-açık otoparka sahip olduğunun belirtildiği, villaların da şikayetçilere bu şekilde pazarlanıp satıldığı anlatılan iddianamede, siteye özgülenen alandan 2 bin 943 metrekarelik bölümün işgal edildiğine dair tutanak düzenlendiği, bu alanın "yeşil bant" denilen kamusal alana ait olduğu kaydediliyor.