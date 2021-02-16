SON DAKİKA: Gözler kritik kabinede! Restoranlar ve kafeler açılacak mı? Hafta sonu kısıtlaması kalkacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Çarşamba günü bir araya gelmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kafe ve restoranların yanı sıra kritik hafta sonu yasağıyla ilgili formüller geliştirecek. Edinilen bilgilere göre özellikle esnafın beklediği kabine kararları için bu hafta çok önemli. Peki kabine toplantısında gündemde neler var? Yeni tedbirler gelecek mi? İşte ayrıntılar...

Koronavirüs pandemisi ile mücadelede alınan kararlarla vaka sayıları 6-7 bin bandına indirildi. Yeni mutant virüslerin vaka sayılarını hızla arttırması gibi olağanüstü bir neden olmaması halinde mart ayı ile birlikte kısıtlamaların yavaş yavaş esnetilmesi, yeni normale doğru bir geçiş planlanıyor. Bilim Kurulu'nun çalışmaları doğrultusunda yarın yapılacak kabine toplantısında ele alınması beklenen kısıtlamaların kaldırılması formülleri şöyle: