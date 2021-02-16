Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayısını paylaştı! Hangi ilde ne kadar vaka var? İstanbul, Ankara, İzmir...

"MARAŞ" SORUSUNA ESPRİLİ YANIT

Kahramanmaraş ilinin adının yazılmadığını fark edip, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bu durumu soran vatandaşa Bakan Koca'dan esprili bir yanıt geldi. Koca, "Alperen Bey, belki orada grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi yok ama Anadolu'nun güzel insanları var. Orayı görünce Kahramanmaraş olduğunu herkes bilir :)" ifadelerini kullandı.