Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayısını paylaştı! Hangi ilde ne kadar vaka var? İstanbul, Ankara, İzmir...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı. Koca, "Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" açıklamasında bulundu. Öte yandan illere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 oldu. İşte haberin detayları ve il il vaka sayısı...
16.02.2021 00:28
- Son Güncelleme: 16.02.2021 01:03
"MARAŞ" SORUSUNA ESPRİLİ YANIT
Kahramanmaraş ilinin adının yazılmadığını fark edip, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bu durumu soran vatandaşa Bakan Koca'dan esprili bir yanıt geldi. Koca, "Alperen Bey, belki orada grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi yok ama Anadolu'nun güzel insanları var. Orayı görünce Kahramanmaraş olduğunu herkes bilir :)" ifadelerini kullandı.