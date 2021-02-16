TALAŞ TOZUNU RENKLENDİRİP, BİBER DİYE SATIYORLAR

Kentteki isot satıcılarından Hüseyin Korkmaz, hileye başvuranların insanların cebinin yanı sıra sağlığıyla da oynadığını söyledi. Farklı kentlerde isot adı altında satılan ürünlerin hileli olduğunu ifade eden Korkmaz, "Şanlıurfa dışında isot diye satılan ürünlerin bizim isot ile bir benzerliği yok. Ucuza mal etmek için zeytinyağı yerine pamuk yağları kullanılıyor. Bunun dışında biber yerine de talaş tozu kullanıldığını biliyoruz. Bu talaş tozlarını da renklendirici ile isot görünümüne dönüştürüyorlar. Vatandaşlarımız maalesef renklendirilmiş talaş tozu yiyor. Bu hem ceplerine hem de sağlıklarına zarar veriyor. İsot alırken rengine, kokusuna ve yağına bakılması gerekiyor. Vatandaşlarımız mağdur olmamak için bilinen yerlerden alışveriş yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.