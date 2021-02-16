Şanlıurfa'da mutfağının vazgeçilmezi olan acı biber 'isot' koronavirüs sürecinde bağışıklığı güçlendirdiği açıklamalarıyla daha fazla talep görmeye başladı. İsot satıcıları ise talebin arttığı süreçte, vatandaşları hileli ürün tüketmemeleri konusunda uyardı.
İsot satıcılarından Hüseyin Korkmaz, bazı kişilerin ucuza mal etmek adına çeşitli hilelere başvurduğunu ve talaş tozunun renklendirici ile isot görünümünde sattığını belirterek, "Bu şekilde alınan isot, tüketicinin cebine de sağlığına da zarar veriyor. Gerçek isot tanınan ve bilinen satıcılardan alınmalıdır" dedi.
Şanlıurfa denince akla gelen ürünlerden olan isot; aroması ve lezzeti ile mutfakların vazgeçilmezleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde de vücut direncini arttırdığı için tüketimi artan isotta, hileye de başvurulmaya başlandı. Birçok tüketici yediği isotun tadı ve aromasından şikayet edince, satıcılar da vatandaşlara uyarıda bulundu.