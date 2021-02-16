ANKARA'DA KAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ!

Ankara'da etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Başkent, dünden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 sanimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi aştı. Sabah saatlerinde zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle vatandaşlar sokakta yürümekte güçlük çekti.

Cadde ve sokakları beyaza bürüyen kar, ulaşımda da aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. Özellikel ara sokaklarda soğuk hava ile birlikte buzlanma meydana geldi. Bazı araçlar kayarak yoldan çıktı. Binaların çatılarında da buz sarkıtları oluştu.

Öte yandan belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceği, yarından itibaren de soğuk havanın etkili olacağı belirtildi.