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    • 16.02.2021 18:37
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    Gözler o açıklamada! 17 Şubat var mı? ?

    ? 17 Şubat var mı? İlde yaşayan öğrenciler ve velilerde gözler açıklamalarına çevrildi. Bazı okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrenciler de okul yolunu tutuyor. Ancak yurdun birçok bölgesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle peş peşe kar tatili haberi geliyor. Ankara’da da etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrenciler sosyal medyada tatil kararı bekliyor. Peki Ankara yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Ankara kar tatili var mı?

    takvim.com.tr
    Gözler o açıklamada! 17 Şubat Ankara kar tatili var mı?

    17 Şubat Ankara kar tatili var mı? Ankara yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği kar tatili açıklamaları arama motorlarında sorgulanıyor. Yüz yüze eğitim kapsamında olan öğrenciler kar tatili olup olmadığını araştırıyor. Bazı okullarda 15 Şubat itibariyle başlayan yüz yüze eğitimde kar yağışı nedeniyle aksamalar yaşanıyor. Birçok ilde peş peşe okulların tatil edildiğine yönelik açıklama geliyor. Peki 17 Şubat Ankara yarın okullar tatil mi?

    ANKARA KAR TATİLİ VAR MI?

    Ankara'da kar tatiline ilişkin henüz alınmış bir karar yok. Konuyla ilgili Ankara Valiliği'nden bir açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    ANKARA'DA KAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ!

    Ankara'da etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

    Başkent, dünden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 sanimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi aştı. Sabah saatlerinde zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle vatandaşlar sokakta yürümekte güçlük çekti.

    Cadde ve sokakları beyaza bürüyen kar, ulaşımda da aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. Özellikel ara sokaklarda soğuk hava ile birlikte buzlanma meydana geldi. Bazı araçlar kayarak yoldan çıktı. Binaların çatılarında da buz sarkıtları oluştu.

    Öte yandan belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceği, yarından itibaren de soğuk havanın etkili olacağı belirtildi.

        YURTTA HAVA DURUMU

        Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        Yağışların, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar, Akdeniz kıyıları ile Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Marmara bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-80 km/sa), Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
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        Haberler Güncel Gözler o açıklamada! 17 Şubat Ankara kar tatili var mı? Ankara yarın okullar tatil mi?