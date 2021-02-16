ERBAŞ: "SALGIN SÜRECİNDE VATANDAŞLARIMIZA DESTEK OLDUK"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'na katıldı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele noktasında Diyanet İşleri Başkanlığının önemli faaliyetlere imza attığını dile getiren Prof. Dr. Erbaş, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız salgın sürecinde milletimizi teskin etmek, manevi güç ve moral vermek, tedbirlerin uygulanmasını sağlamak, vefa destek çalışmalarına katılmak gibi pek çok açıdan, teşkilatımız bu sürecin en aktif kurumlarından oldu. Böyle de olması gerekiyor. Diyebilirim ki, sağlık teşkilatından sonra en fazla bu sürecin içinde yer alan bizim hocalarımız oldu. Bir yandan camiler ve Cuma namazları konusunda olduğu gibi zor kararlar almak durumunda kaldık. Bunun yandan salalar, dualar, Kur'an kurslarımız, yayın araçlarımız, dijital mecralar gibi pek çok araç kullanarak vatandaşlarımıza destek olduk. Camilerimizde cemaatle namaz kılamadık ama minarelerden aylarca dualarla, salalarla milletimize manevi destek olmaya çalıştık."