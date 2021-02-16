Daha acısı benim bugün en çok kahrolduğum olay oydu. Devlet, Meclis'ten özel bir talep gelirse bu tür kritik operasyonlarda kimi gizli, kimi açık oturumlarda Meclis'e bilgi verir. Şimdi bu olayla ilgili Sayın Akar'ın, Sayın Soylu'nun Meclis'te kendilerini operasyonla ilgili milletvekillerine bilgi vermek zorunda hissetmesi, operasyon hakkında bilgi vererek o kara propagandayı aklaması tam bir zulümdür Meclis için. Maalesef bunu içinizdeki o hain odakların içinde olduğu bir çatı altında yapmak durumunda kalıyorsunuz.

HDP BU DÖNEMDE KAPATILIRSA AYAĞA KALKMA ŞANSI YOK

Milletimiz o kadar feraset sahibi ki özellikle de Doğu ve Güneydoğu'daki halkımız oyunu kimin ne maksatla oynadığını ve amacının ne olduğunu çok iyi biliyor. Sayın Bahçeli'nin 'HDP kapatılsın' sözüne yürekten katılıyorum. HDP, PKK ile eş değer kırsal kesimdeki terörist ayağıdır. İçindekiler de terörist yapılanmayla iltisaklıdır. HDP'nin kapatılması lazım. Hep şöyle bir argümanla çıkıyorlar; 'Kapatılsa çözüm mü yenisi kurulur.' Geçmiş dönemlerde FETÖ'nün at koşturduğu dönemlerde bu cümlenin karşılığı vardı. Ancak bu dönemde kapatıldığı an bir daha ayağa kalkma şansı yok çünkü HDP'nin kapatılmasını en çok isteyen Doğu ve Güneydoğu'daki insanlarımız.