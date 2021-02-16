Gündemde yüzbinlerce Müslüman vatandaş Regaip kandili 2021 ne zaman? Regaip kandilinde yapılacak ibadetler neler? Sorularının yanıtlarını merak ederek sıkça araştırıyor. "pek çok ihsan" anlamına gelen bu özel gün çok faziletlidir ve ibadetlerin yapılması gerekir. Üç Aylar'ın başlangıcını müjdeleyen bu özel gecede hangi ibadetlere önem verilmelidir? İşte Regaip kandili ile ilgili araştırılan tüm bilgiler…
REGAİP KANDİLİ 2021 NE ZAMAN?
Mübarek üç aylar Receb ayı ile başladı. Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili ise 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.
2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?
2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:
Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba
Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi
Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar
REGAİB KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER?
1. Kur"ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur"ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah"a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
2. Peygamber Efendimiz (sas)"e salât ü selâmlar getirilmeli; O"nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
4. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah"ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı belirlenmeli.
6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.