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    • 16.02.2021 14:36
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    ne zaman? ! Diyanet takvimi…

    Gündemde en çok araştırılan sorulardan biri ne zaman? Oluyor. Müslüman alemi Diyanet takvimini yakından takip ediyor ve 2021 yılı kandil günlerinin hangi tarihlerde idrak edileceğini merak ediyor. 13 Şubat’ta Üç Aylar’ın başlangıcı olan Recep ayı başladı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından diğer kandil günleri de açıklandı. Peki 2021 yılının ilk kandili hangi tarihte idrak edilecek? neler? İşte Regaip kandili hakkında merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Regaip kandili 2021 ne zaman?

    Gündemde yüzbinlerce Müslüman vatandaş Regaip kandili 2021 ne zaman? Regaip kandilinde yapılacak ibadetler neler? Sorularının yanıtlarını merak ederek sıkça araştırıyor. "pek çok ihsan" anlamına gelen bu özel gün çok faziletlidir ve ibadetlerin yapılması gerekir. Üç Aylar'ın başlangıcını müjdeleyen bu özel gecede hangi ibadetlere önem verilmelidir? İşte Regaip kandili ile ilgili araştırılan tüm bilgiler…

    REGAİP KANDİLİ 2021 NE ZAMAN?

    Mübarek üç aylar Receb ayı ile başladı. Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili ise 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

    2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

    2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

    Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

    Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

    Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

    Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

    Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

    REGAİB KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER?

    1. Kur"ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur"ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah"a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

    2. Peygamber Efendimiz (sas)"e salât ü selâmlar getirilmeli; O"nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

    3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

    4. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah"ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

    5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı belirlenmeli.

    6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

    7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

        8. Mü"minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

        9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

        10. Kişi kendine ve diğer Mü"min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

        11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

        12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

        13. O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

        14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va"z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

        15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve Sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

        16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk"a niyazda bulunulmalı.

        17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

        18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

        19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.
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        Haberler Güncel Regaip kandili 2021 ne zaman? Regaip kandilinde yapılacak ibadetler! Diyanet takvimi…