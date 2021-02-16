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    • 16.02.2021 20:04
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    'da örgütü /'ya yönelik operasyon: 2 tutuklama

    Son dakika haberi... 'da örgütü /'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

    AA
    Teröristler tutuklandı!

    'da örgütü /'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

    Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının beyan ve teşhislerinde "milis/iş birlikçi" olarak ifade edilen kişiler hakkında "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sının İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

    2 TUTUKLAMA
    Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Gözaltındaki 6 zanlının yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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    Haberler Güncel Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 2 tutuklama