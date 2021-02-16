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    • 16.02.2021 19:53
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    , 'da terör örgütü PKK tarafından Türk vatandaşlarının şehit edilmesini kınadı

    Dışişleri Bakanlığı, 'ın bölgesinde 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesini kınadı. Bakanlığın, Twitter hesabından Türkçe yapılan paylaşımda, "Silahsız insanların katilleri en şiddetli kınamayı hak ediyor." ifadeleri kullanıldı.

    AA
    Ukrayna'dan terör örgütü PKK'ya kınama

    Dışişleri Bakanlığı, 'ın bölgesinde 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesini kınadı.

    Bakanlığın, Twitter hesabından Türkçe yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde Türk vatandaşlarının şehit edildiği haberinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

    Dost Türk halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyeler sunulan paylaşımda, "Silahsız insanların katilleri en şiddetli kınamayı hak ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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