Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesini kınadı.

Bakanlığın, Twitter hesabından Türkçe yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde Türk vatandaşlarının şehit edildiği haberinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Dost Türk halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyeler sunulan paylaşımda, "Silahsız insanların katilleri en şiddetli kınamayı hak ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İrak'ın kuzeyinde Türk vatandaşlarının şehit edilmesi haberini derin üzüntüyle öğrendik. Silahsız insanların katilleri en şiddetli kınamayı hak ediyorlar. Dost Türk halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. @TC_Disisleri — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) February 16, 2021