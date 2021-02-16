Son dakika: Birçok ilde yoğun kar yağışından yüz yüze eğitim tarihi ertelendi

Karabük İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kar yağışı ve ulaşımda oluşabilecek riskleri değerlendirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 17 Şubat günü yüz yüze eğitim bir gün süreyle ertelendi. Yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

BARTIN

Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime devam eden okullarda ve kurslarda eğitim öğretime 3 gün süre ile ara verildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporuna göre elverişsiz hava koşullarının devam edeceği anlaşıldığından, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, ilimizde yüz yüze eğitime devam eden okullarımızda ve kurslarımızda (İl merkezi ve ilçe merkezlerindeki anaokulları-anasınıfları ile rehabilitasyon merkezleri hariç) eğitim-öğretime 17-18 ve 19 Şubat 2021 tarihinden itibaren 3 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.

KOCAELİ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yoğun kar yağışı sebebiyle okullardaki yüz yüze eğitimin 19 Şubat Cuma gününe kadar ara verildiğini açıkladı.

Kent genelinde iki günden bu yana devam eden kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Kocaeli'de dün başlayan yüz yüze eğitim ise yoğun kar yağışı sebebiyle 17 Şubat Çarşamba Günü'ne kadar ertelenmişti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bugün yaptığı yazılı açıklamada okullara yeniden ara verildiğini kaydetti. Meteorolojik verilerine değinen Vali Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ilimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının 17 Şubat Çarşamba ve 18 Şubat Perşembe günlerinde de devam edeceği bildirilmiştir. Alınan kararlar doğrultusunda 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında ilçe hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda; tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün, yüz yüze eğitim yapılması kararlaştırılmıştı. Son alınan meteorolojik veriler ve devam eden olumsuz hava şartlarına göre: Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 19 Şubat Cuma gününe kadar ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır"

Vali Yavuz, hava şartları sebebiyle olumsuzlukların yaşanmaması için ilgili kurum ve kuruluşların valilik koordinasyonuyla sahada görev yaptığını da sözlerine ekledi.

DÜZCE

Düzce'de olumsuz hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime verilen aranın 1 gün daha uzatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ile olumsuz hava şartlarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Resmi ve özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim ile motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme ile özel okullardaki takviye kursları da dahil bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kentte 15-16 Şubat'ta da yüz yüze eğitime ara verilmişti.

TRABZON

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime çarşamba günü ara verildi.

Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında toplandığı belirtilerek, görülen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için kararlar alındığı bildirildi. Açıklamada, "Resmî ve özel tüm okullar ve eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine çarşamba günü ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime çarşamba günü ara verildi.

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle öğrencilerin sağlığı, can, mal ve ulaşım güvenliği için resmi, özel ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde çarşamba günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada kentte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personellerinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacakları belirtildi.