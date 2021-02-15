SON DAKİKA: Yüz yüze eğitimde ders zili çaldı! Bakan Selçuk açıkladı: Öğretmenler ne zaman aşı olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Gödekli köyünden yüz yüze eğitimi başlattı. 13 dersliği, 313 öğrenci ve 23 öğretmeni bulunan okuldaki törene katılan Bakan Selçuk, köylerde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitimin başladığını bildirdi.

Yarıyıl tatili sonrası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından köylerdeki okullar koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 'maske, mesafe ve hijyen' kurallarına uygun olarak açıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Gödekli köyünde düzenlenen yüz yüze eğitimin başlangıç törenine katıldı. Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve protokolle birlikte okula gelen Bakan Selçuk'u öğrenciler karşıladı. Bakan Selçuk, Sınıra 5 kilometre uzaklıkta 600 hane ve yaklaşık 4 bin 100 nüfusu bulunan köydeki okulda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bakan Ziya Selçuk, elindeki zili çaldı. Selçuk, öğrencileri tek tek sınıflarına alarak yüz yüze eğitimi başlattı.

İLLER KENDİ KOŞULLARINDA ADIMLARINI ATACAK

Okuldaki törende konuşan Bakan Ziya Selçuk, "Bugün ülkemizin bütün köy okulları ile beraber serhat şehrimiz Iğdır'ın Aralık İlçesi Gödekli Köyü İlkokulunda 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için ilk ders zilini çaldık. Şu an itibariyle köylerimizde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlarken diğer öğrencilerimiz de uzaktan eğitim için ekranların karşısında yerlerini aldılar. İkinci yarıyılın; tüm öğrencilerime, öğretmenlerime ve velilerime hayırlı olmasını diliyorum. Bu hafta itibariyle ülkemizin bütün köylerindeki öğrencilerimizi okullarına kavuşturmanın ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu içindeyiz. Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız; 1 Mart'a okul öncesi, özel öğretim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavına hazırlanmakta olan 8 ve 12. sınıf öğrencileri için okullarımızın kapısını açmak olacak. Ayrıca, il ve ilçe merkezlerinde salgının yaygınlık durumuna göre, belirlenen ölçütler uyarınca, okul risk derecelendirmesi yapılarak tüm sınıf düzeylerinde okullarımızı açma konusunda da ilin kendi koşulları doğrultusunda adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz" dedi.



Okulların hangi koşullarda açılacağını anlatan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Peki, okulları hangi koşullarda açıyoruz? Öncelikle şunun bilinmesini isterim ki okullarımızın açılması ile ilgili attığımız tüm adımlar; Bakanlığımızca yapılan, uzun süren araştırma ve planlama süreçlerinin sonunda belirlendi. Bu adımların ilki; tüm eğitim kurumlarımızın, tedbir uygulamalarında bir standarda tâbi olmasını sağlamaktı. Sağlık güvenliğinin adil ve kontrol edilebilir olması bizim için çok önemli. Bu kararlılıkla bütün evlatlarımızın aynı sağlık güvenliği imkânları içinde olması için 27 Temmuz 2020 tarihinde, Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında bir kılavuz yayımladık.