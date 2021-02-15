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    • 15.02.2021 11:25
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    SON DAKİKA: Yüz yüze eğitimde ders zili çaldı! Bakan Selçuk açıkladı: Öğretmenler ne zaman aşı olacak?

    Son dakika haberi! Kar tatili ilan edilmeyen noktalarda köy okulları ve anaokulları başta olmak üzere okullar açıldı ve yüz yüze eğitim başladı. 13 dersliği, 313 öğrenci ve 23 öğretmeni bulunan Türkiye-Ermenistan sınırındaki Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Gödekli köyündeki okula törene katılan Bakan Selçuk, köylerde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitimin başladığını bildirdi. Gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirten Bakan Selçuk, "49 bin 300 okul eğitime hazır hale getirildi." dedi. Selçuk, öğretmenlere Şubat'ın son haftası aşı yapılacağını bildirdi.

    AJANSLAR
    Öğretmenler ne zaman aşı olacak?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Gödekli köyünden yüz yüze eğitimi başlattı. 13 dersliği, 313 öğrenci ve 23 öğretmeni bulunan okuldaki törene katılan Bakan Selçuk, köylerde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitimin başladığını bildirdi.

    Yarıyıl tatili sonrası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından köylerdeki okullar koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 'maske, mesafe ve hijyen' kurallarına uygun olarak açıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Gödekli köyünde düzenlenen yüz yüze eğitimin başlangıç törenine katıldı. Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve protokolle birlikte okula gelen Bakan Selçuk'u öğrenciler karşıladı. Bakan Selçuk, Sınıra 5 kilometre uzaklıkta 600 hane ve yaklaşık 4 bin 100 nüfusu bulunan köydeki okulda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bakan Ziya Selçuk, elindeki zili çaldı. Selçuk, öğrencileri tek tek sınıflarına alarak yüz yüze eğitimi başlattı.

    İLLER KENDİ KOŞULLARINDA ADIMLARINI ATACAK
    Okuldaki törende konuşan Bakan Ziya Selçuk, "Bugün ülkemizin bütün köy okulları ile beraber serhat şehrimiz Iğdır'ın Aralık İlçesi Gödekli Köyü İlkokulunda 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için ilk ders zilini çaldık. Şu an itibariyle köylerimizde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlarken diğer öğrencilerimiz de uzaktan eğitim için ekranların karşısında yerlerini aldılar. İkinci yarıyılın; tüm öğrencilerime, öğretmenlerime ve velilerime hayırlı olmasını diliyorum. Bu hafta itibariyle ülkemizin bütün köylerindeki öğrencilerimizi okullarına kavuşturmanın ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu içindeyiz. Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız; 1 Mart'a okul öncesi, özel öğretim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavına hazırlanmakta olan 8 ve 12. sınıf öğrencileri için okullarımızın kapısını açmak olacak. Ayrıca, il ve ilçe merkezlerinde salgının yaygınlık durumuna göre, belirlenen ölçütler uyarınca, okul risk derecelendirmesi yapılarak tüm sınıf düzeylerinde okullarımızı açma konusunda da ilin kendi koşulları doğrultusunda adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz" dedi.

    Okulların hangi koşullarda açılacağını anlatan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

    "Peki, okulları hangi koşullarda açıyoruz? Öncelikle şunun bilinmesini isterim ki okullarımızın açılması ile ilgili attığımız tüm adımlar; Bakanlığımızca yapılan, uzun süren araştırma ve planlama süreçlerinin sonunda belirlendi. Bu adımların ilki; tüm eğitim kurumlarımızın, tedbir uygulamalarında bir standarda tâbi olmasını sağlamaktı. Sağlık güvenliğinin adil ve kontrol edilebilir olması bizim için çok önemli. Bu kararlılıkla bütün evlatlarımızın aynı sağlık güvenliği imkânları içinde olması için 27 Temmuz 2020 tarihinde, Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında bir kılavuz yayımladık.

    Bu kılavuzda okul sınırları içinde öğrencilerimizin nerede ve nasıl hareket edeceklerine, hangi alanlarda ve şartlarda ders yapacaklarına, okulun hangi alanlarında ne tür faaliyetlerin gerçekleştirilebileceğine ve öğretmenlerimizin alacağı tedbirlerin ne olacağına ayrıntılı bir şekilde yer verdik. Sınıf, öğretmenler odası, okul bahçesi gibi bir okul binasında aklınıza gelebilecek her ortak kullanım alanı için ayrı ayrı kurallar belirledik. Kılavuzun yayımlanmasının hemen ardından okullarımızın hijyen şartlarının iyileştirilmesi adına 'Okulum Temiz' belgelendirme programını yürürlüğe aldık. Bugün itibariyle okulların yüzde 98.2'sini oluşturan 49 bin 361 okulumuz, 'Okulum Temiz' belgesiyle yüz yüze eğitime hazır hale geldi. Bunların yanında okulla bir bağı bulunan herkesin HES uygulaması ile COVID-19 virüsüne yakalanmış olması ve temaslı olma durumları okul müdürlerine bildirilmektedir."

    ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?
    Okulların açılışı için önemli konulardan birinin de öğretmenlerin aşısı olduğunu ifade eden Selçuk, "Hepiniz gibi bizim de bu tedbirler içinde son derece önemli bulduğumuz bir konu da öğretmenlerimize aşı uygulaması. Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığına iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı.

    Şubat'ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına başlanacak" dedi.



    ULUSAL DESTEKLEME PROGRAMINI HAZIRLADIK
    Yol haritası olan 2023 Eğitim Vizyonunde temel ilkelerimnden biri olarak eğitimde fırsat adaleti doğrultusu olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimleri karşılamak üzere dağıtımlarımıza hızla devam ediyoruz. Salgın son bulup yüz yüze eğitime tamamen geçtiğimizde de öğrencilerimizin EBA ile sunduğumuz içeriklerden faydalanmalarını istiyoruz. Bu sebeple uzaktan eğitim için gerekli cihazı olmayan öğrencimiz kalmayana kadar tedarik sürecini halkımızın desteğiyle sürdürmek istiyoruz.

    Fırsat adaleti ilkemizin verdiği dikkatle uzaktan eğitim sürecine baktığımızda önümüzde görülen en önemli çalışma, öğrenme kayıplarını ortadan kaldırmaya yönelik bir eğitim seferberliği başlatmaktı. Bunun için her bir çocuğumuzun gereksinimine uygun olarak yapılandırdığımız 'Ulusal Destekleme Programı'nı hazırladık.

    Hangi çocuk derse girdi, hangisi girmedi, hangi çocuğa öğretmeni ne ödev verdi... O çocuk ödevi yaptı mı, yapmadı mı, kitap okumak için girdiği dijital sayfada kaç dakika kaldı, canlı derste kaç kere söz aldı... Biz bunların cevabını dakikalarıyla biliyoruz. Bu bilgimizden yola çıkarak çocuklarımızın ihtiyacı olan destekleme eğitimini almasını, Ulusal Destekleme Programı'ndan tam da ihtiyacı ölçüsünde yararlanmasını, varsa açığını kapatmasını; yoksa bilgisinin pekişmesini sağlayacağız. Her bir çocuğun hakkı için hakkıyla çalışan bir sistem kuruluyor ve o hak, çocuklarımıza teslim edilecek. Dünya standartlarında hatta çok zaman bu standartların üzerinde, bir uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime geçiş sürecini yönetiyoruz. Öğrencilerimiz için geliştirdiğimiz her çalışma gibi okulların açılışındaki önlemlerin ve aldığımız kararların; belirlenmiş ilkeler içinde, sürdürülebilir ve denetlenebilir olmasını istiyoruz. Okulların, her yönden olduğu gibi, sağlık güvenliği bakımından da güvenli olduğunu bütün vatandaşlarımızın bilmesini ve içlerinin rahat olmasını isterim. Öğrenme kayıplarının telafi edileceğini ve uzaktan eğitimin artık bizim eğitim sistemimiz içinde sağlam bir yeri olduğunun altını çizmek gerekiyor. Sürekli güncellenen ve genişleyen alt yapısı ile dünyanın en çok başvurulan eğitim platformu EBA ve 3 adet TRT EBA TV kanalımız her zaman açık kalacak ve yeni içeriklerle öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hizmet verecek. Sizlerle mutabakat halinde ve iş birliği içinde eğitimde üstesinden gelemeyeceğimiz bir zorluk olmayacağını salgın sürecinde birlikte tecrübe ettik. Her bir çocuğumuz ve öğretmenimiz bizim için çok önemli. Her biri biricik, her birinin serencamı kıymetli. Onlar, umutla ve iyimserlikle gözlerinin içine baktığımız, ülkemizin geleceği olan emanetlerimiz. Şunu bilmenizi isterim ki bugün bu köyde evlatlarımızla birlikte şu zili çalmak onlar kadar bizleri de mutlu etti. Onların önce sağlıklı olmaları ve sonra da iyi bir eğitim almaları için elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz. En kısa zamanda sınıflarımızın dolması, okul bahçelerinin cıvıldaması, hasretin tamamen ortadan kalkması temennilerimle, yeni yarı yılın bütün öğrenci ve öğretmenlerime hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



        BAZI İLLERDE OKULLARA KAR TATİLİ HABERİ GELDİ
        Marmara bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Buna göre okulların açılması İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Tekirdağ'da 2 gün ertelenirken, Edirne, Kırklareli, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Çanakkale'deki okullarda bugün yüz yüze eğitim yapılamayacak.



        KAMU PERSONELİ DE İZİNLİ
        Balıkesir'in de eklendiği tatil olan illerde yapılan açıklamada tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli çalışanlar ile hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

        YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR, İŞTE KURALLAR
        Köy okulları ve anaokullarında yüz yüze eğitim başladı. Kovid-19 önlemleriyle başlayacak eğitimde teneffüsler sırayla yapılacak. Sınıflarda en fazla 15 kişi olacak. Yüksek sesli aktivite olmayacak.



        SINIFLARDA 15'TEN FAZLA ÖĞRENCİ OLAMAYACAK
        Köy okulları ve anaokulları için yüz yüze eğitim bugün başlıyor. Haftada 5 gün yüz yüze eğitimin yapılacağı okullarda Kovid- 19 önlemleri geçerli olacak. Bu kapsamda sınıflarda en fazla 15 kişi olacak.


            YÜZ KORUYUCU KULLANMAK ŞART
            Öğrencilerle 1 metreden yakın temasta olanlar yüz koruyucu kullanacak. Teneffüsler sırayla yapılacak. Sınıflarda çapraz oturma yapılacak. Sınıf içinde yüksek sesli aktivite yapılmayacak.


            ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEYECEK
            Edinilen bilgiye göre okullara ziyaretçi kabul edilmeyecek. Sabah'ın haberine göre, öğrenciler yemeklerini kumanya şeklinde, sınıflarda aynı grup içinde yiyecek. Okul tuvaletlerindeki sabunluklar fotoselli olacak.



            MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN YARIYIL AÇIKLAMASI
            Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan videolu paylaşımda, Bakan Ziya Selçuk'un velilere ikinci yarıyıl mesajına yer verildi.

            "İkinci yarıyıla başlarken sizleri saygıyla selamlıyorum" diyen Selçuk, mesajında, "Bu süreçte çocuklarımızın eğitim aidiyetini güçlendirmek için sizin ve çocuklarınızın düzenli bir hayat sürmesi, evlatlarımızın uyku ve beslenmelerinin düzenli olması, huzurlu bir ev ortamında bulunmaları büyük önem taşıyor.


            Sizlerden ricam çocuğunuzun canlı derse katılımını ve TRT EBA kanallarını takibini teşvik ederek okullarımızla ve öğretmenlerimizle iletişim kanallarınızı güçlendirmeniz" dedi.

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