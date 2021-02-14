İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.
Şehir Hatları ise tipi nedeniyle Kabataş-Adalar seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını duyurdu.
BUDO'NUN İPTAL OLAN SEFERLERİ
07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
14:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
15:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
15:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
16:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
17:45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
17:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)