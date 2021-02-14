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    • 15.02.2021 08:35
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    SON DAKİKA: 'da deniz ulaşımına kar engeli! ve 'nda iptal edilen seferler hangileri?

    Son dakika haberine göre, Marmara Bölgesi'nde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle Deniz Otobüsleri () ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

    AJANSLAR
    Deniz ulaşımına kar engeli! İşte iptal edilen seferler

    'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

    ise tipi nedeniyle Kabataş-Adalar seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını duyurdu.

    BUDO'NUN İPTAL OLAN SEFERLERİ
    07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - (Eminönü/Sirkeci)

    08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

    09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

    09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

    10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

    11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

    14:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

    15:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

    15:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

    16:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

    17:45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

    17:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da deniz ulaşımına kar engeli! İDO ve Şehir Hatları'nda iptal edilen seferler hangileri?