YURT GENELİNDE HAVA DURUMU!

Meteoroloji tarafından yayımlanan son uyarıya göre Ankara'da çarşamba gününe kadar etkili olacak kuvvetli kar yağışı başlıyor. Salı gününe Ankara'da kar yağışının 8-20 cm bulması bekleniyor. Bugün ve yarın zaman zaman tipi şeklinde yağması beklenen kar yağışı etkili olacak. Kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İstanbul'da yer yer yoğun olarak görülen kar yağışının, bugün ve salı günü de etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan duyuruda, İstanbul'da bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının; bugün ve salı günü de kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.