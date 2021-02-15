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    • 15.02.2021 22:27
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    Samsun, Isparta, ? 16 Şubat Samsun Isparta var mı?

    16 Şubat’ta yüz yüze eğitimin tatil olduğu iller vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Samsun, Isparta, sorusunun cevabı merak ediliyor. 16 Şubat Samsun Isparta olup olmadığı bölgede yaşayan ve yüz yüze eğitim kapsamında olan öğrencilerin merak konusu oldu. İşte kar tatilleri hakkında son bilgiler!

    takvim.com.tr
    16 Şubat Samsun Isparta Çorum kar tatili var mı?

    Samsun Isparta Çorum yarın okullar tatil mi? 16 Şubat Samsun Isparta Çorum kar tatili var mı sorusuna bu illerde yaşayan vatandaşlar yanıt arıyor. Bazı okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrenciler okula gidiyor. Ancak yurdun birçok yerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara veriliyor. Peki Samsun Isparta Çorum yarın okullar tatil mi?

    SAMSUN KAR TATİLİ VAR MI?

    Samsun'da kar tatili olup olmadığı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    ISPARTA KAR TATİLİ VAR MI?

    Isparta'da kar tatili olup olmadığı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    ÇORUM KAR TATİLİ VAR MI?

    Çorum'da kar tatili olup olmadığı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

        YURT GENELİNDE HAVA DURUMU!

        Meteoroloji tarafından yayımlanan son uyarıya göre Ankara'da çarşamba gününe kadar etkili olacak kuvvetli kar yağışı başlıyor. Salı gününe Ankara'da kar yağışının 8-20 cm bulması bekleniyor. Bugün ve yarın zaman zaman tipi şeklinde yağması beklenen kar yağışı etkili olacak. Kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

        İstanbul'da yer yer yoğun olarak görülen kar yağışının, bugün ve salı günü de etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan duyuruda, İstanbul'da bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının; bugün ve salı günü de kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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