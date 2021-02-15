Samsun Isparta Çorum yarın okullar tatil mi? 16 Şubat Samsun Isparta Çorum kar tatili var mı sorusuna bu illerde yaşayan vatandaşlar yanıt arıyor. Bazı okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrenciler okula gidiyor. Ancak yurdun birçok yerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara veriliyor. Peki Samsun Isparta Çorum yarın okullar tatil mi?
SAMSUN KAR TATİLİ VAR MI?
Samsun'da kar tatili olup olmadığı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.
ISPARTA KAR TATİLİ VAR MI?
Isparta'da kar tatili olup olmadığı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.
ÇORUM KAR TATİLİ VAR MI?
Çorum'da kar tatili olup olmadığı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.