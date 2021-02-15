ANKARA KAR TATİLİ VAR MI? (16 ŞUBAT)

Ankara'da yarın öğrenciler veya çalışanlar için herhangi bir tatil kararı açıklanmadı. Tatil kararı çıktığı takdirde bunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

ANKARA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ!

Yurdun kuzeybatısında giriş yapan karlı hava dalgası adım adım Ankara'ya kadar ulaştı. Tahminlere göre Ankara'da en yoğun kar yağışı bugün görülecek, yarın ve çarşamba etkisini azaltacak perşembe günü ise şehri terk edecek.

Meteoroloji'nin İç Anadolu Bölgesi'ne dair tahminleri şu şekilde; Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.