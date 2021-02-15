16 Şubat Ankara kar tatili var mı? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Ankara yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Çalışanlar ve yüz yüze eğitim alanlar Ankara'daki son durumla ilgili bilgi almak istiyor. Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kar tatili beklentisi de oluşmaya başladı. Bazı okullarda yüz yüze eğitimin de başlamasının ardından Ankara'da tatil olup olmadığı sorgulanan konulardan birisi oldu.
ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Ankara'da kar yağışı gün boyu aralıklarla devam etti. Özellikle akşam saatlerine doğru etkisini artıran kar ile birlikte kentin büyük bölümü beyaza büründü. Kentin birçok noktasında kar nedeniyle ulaşım aksadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımı rahatlatmaya çalıştı.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA!
Ankara Valiliği, kent genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle zorunlu haller dışında özel araçlarla trafiğe çıkmama çağrısında bulundu. Valiliğin paylaşımında, trafik yoğunluğunu ortaya koyan fotoğraflar da yer aldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışının trafikte oluşturacağı yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle istirham ediyoruz" denildi.
ANKARA KAR TATİLİ VAR MI? (16 ŞUBAT)
Ankara'da yarın öğrenciler veya çalışanlar için herhangi bir tatil kararı açıklanmadı. Tatil kararı çıktığı takdirde bunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
ANKARA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ!
Yurdun kuzeybatısında giriş yapan karlı hava dalgası adım adım Ankara'ya kadar ulaştı. Tahminlere göre Ankara'da en yoğun kar yağışı bugün görülecek, yarın ve çarşamba etkisini azaltacak perşembe günü ise şehri terk edecek.
Meteoroloji'nin İç Anadolu Bölgesi'ne dair tahminleri şu şekilde; Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.