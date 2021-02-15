PKK/YPG'li teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Suriye'nin Münbiç ilçesini, terör eylemleri için üs olarak kullanmayı sürdürüyor.

HAVAN TOPU İLE SALDIRDILAR

Terör örgütü PKK/YPG işgalinde tuttuğu Münbiç'ten, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab'ın doğusundaki Um Adese ve Sükkeriyye köylerine, havan topu ile saldırı düzenledi.

Saldırıda, Um Adese'de 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.







9 SİVİL YARALANMIŞTI

Terör örgütü PKK/YPG'nin 8 Şubat'ta da Bab ilçe merkezine düzenlediği roket saldırısı sonucu 3'ü çocuk 9 sivil yaralanmıştı.



GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği, Suriye'de PKK/PYD kontrolündeki Münbiç bölgesinden El Bab'ın Bzaa Um Adise köyüne 4 adet füze atıldığını ve saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab/Bzaa Um Adise köyünde 4 noktaya 15 Şubat 2021 günü saat 17.40 sıralarında füze saldırısı düzenlenmiştir. Saldırıda atılan füzelerin PKK/PYDKCK/YPG silahlı terör örgütü kontrolünde bulunan Münbiç bölgesinden atıldığı değerlendirilmekte olup, saldırı sonucu bir sivil vatandaş hayatını kaybetmiştir. Yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır" denildi.



