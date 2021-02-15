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    • 15.02.2021 22:13
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    Terör örgütü PKK/YPG, 'da sivilleri havan topuyla hedef aldı: 1 ölü, 1 yaralı

    'nin ilçesini işgal eden terör örgütü PKK/YPG'nin,  bölgesindeki ilçesine bağlı Um Adese ve Sükkeriyye köylerine düzenlediği havan topu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.

    PKK/YPG'den Bab'da alçak saldırı!

    PKK/YPG'li teröristler, ile arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken 'nin ilçesini, terör eylemleri için üs olarak kullanmayı sürdürüyor.

    HAVAN TOPU İLE SALDIRDILAR
    Terör örgütü PKK/YPG işgalinde tuttuğu Münbiç'ten, bölgesindeki 'ın doğusundaki Um Adese ve Sükkeriyye köylerine, havan topu ile saldırı düzenledi.

    Saldırıda, Um Adese'de 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.



    9 SİVİL YARALANMIŞTI
    Terör örgütü PKK/YPG'nin 8 Şubat'ta da Bab ilçe merkezine düzenlediği roket saldırısı sonucu 3'ü çocuk 9 sivil yaralanmıştı.

    GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
    , Suriye'de PKK/PYD kontrolündeki Münbiç bölgesinden 'ın Bzaa Um Adise köyüne 4 adet füze atıldığını ve saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab/Bzaa Um Adise köyünde 4 noktaya 15 Şubat 2021 günü saat 17.40 sıralarında füze saldırısı düzenlenmiştir. Saldırıda atılan füzelerin PKK/PYDKCK/YPG silahlı terör örgütü kontrolünde bulunan Münbiç bölgesinden atıldığı değerlendirilmekte olup, saldırı sonucu bir sivil vatandaş hayatını kaybetmiştir. Yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır" denildi.

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