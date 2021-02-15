PKK terör örgütü Gara'da 13 masum vatandaşımızı katletti. PKK'nın siyasi koluHDP ise katliamı kınamadı. Millet İttifakı'ndaki partiler ise HDP'ye karşı sessiz. Peki HDP katliama neden sessiz? HDP PKK'yı neden kınamıyor? Millet İttifakı'ndaki partiler HDP'ye neden sessiz? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA PKK DİYEMEYENLER...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya: 13 şehidimiz var ama 83 milyon gerçekten yüreğimize ateş düştü. Terör örgütü PKK'ya PKK diyemeyenler ve ona destek olanları milletimiz inşallah birliğiyle beraberliğiyle ve dayanışmasıyla en güzel cevabı verecektir diye düşünüyorum. Henüz aziz şehitlerimizin acısı gerçekten yüreğimizde çok taze ama kendi siyasi emellerinin peşinde koşanlar kirli ittifaklarına bir zarar gelmesin diye çırpınanlar görüyoruz ki dünden beri katil PKK terör örgütü PKK diyemediler. Terörün nereden geldiği aslında çok açık ve belliyken hedef göstermeden terör nereden gelirse gelsin diyerek vicdansız bir tutum sergilediler.
TÜRKİYE BÖYLE BİR MUHALEFETİ HAK ETMİYOR
Yüreğimiz yanıyor gerçekten 38 milyonun yüreği yanarken ana muhalefetin başındaki zatın terör örgütü PKK diyememesi de yüreğimizin yangınını bir kat daha artırıyor. Türkiye böyle bir muhalefeti hak etmiyor.