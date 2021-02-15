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    • 15.02.2021 14:16
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    ve MHP'den 'na sert tepki: örgütüne diyemeyenler...

    Son dakika habeleri... Hin 'nın 'da 13 vatandaşımızı şehit etmesi 'yi yasa boğdu. Türkiye şehitlerine ağlarken 'nın siyasi kolu ise katliamı kınamadı. PKK partisi HDP ile iş birliği içinde olan 'ndaki partiler ise HDP'ye karşı sessiz. Peki PKK'yı kınayamayan HDP'ye Millet İttifakı partileri neden sessiz? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve MHP Grup Başkanvekili canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    PKK terör örgütü Gara'da 13 masum vatandaşımızı katletti. PKK'nın siyasi koluHDP ise katliamı kınamadı. Millet İttifakı'ndaki partiler ise HDP'ye karşı sessiz. Peki HDP katliama neden sessiz? HDP PKK'yı neden kınamıyor? Millet İttifakı'ndaki partiler HDP'ye neden sessiz? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    İşte o açıklamalardan satır başları;

    TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA PKK DİYEMEYENLER...
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya: 13 şehidimiz var ama 83 milyon gerçekten yüreğimize ateş düştü. Terör örgütü PKK'ya PKK diyemeyenler ve ona destek olanları milletimiz inşallah birliğiyle beraberliğiyle ve dayanışmasıyla en güzel cevabı verecektir diye düşünüyorum. Henüz aziz şehitlerimizin acısı gerçekten yüreğimizde çok taze ama kendi siyasi emellerinin peşinde koşanlar kirli ittifaklarına bir zarar gelmesin diye çırpınanlar görüyoruz ki dünden beri katil PKK terör örgütü PKK diyemediler. Terörün nereden geldiği aslında çok açık ve belliyken hedef göstermeden terör nereden gelirse gelsin diyerek vicdansız bir tutum sergilediler.

    TÜRKİYE BÖYLE BİR MUHALEFETİ HAK ETMİYOR
    Yüreğimiz yanıyor gerçekten 38 milyonun yüreği yanarken ana muhalefetin başındaki zatın terör örgütü PKK diyememesi de yüreğimizin yangınını bir kat daha artırıyor. Türkiye böyle bir muhalefeti hak etmiyor.

        ALÇAKÇE HEDEF SAPTIRIYORLAR
        HDP PKK'nın temsilcisi onlar suskunlar. Suskunluklarının ötesinde çok arsızca hedef saptırmaya kalkışıyorlar. 13 vatandaşımızı şehit eden katil terör örgütünün uzantısının siyasi partinin milletvekilleri kalkmış alçakça hedef saptırıyor.

        BU İKİYÜZLÜ SİYASET NE KADAR DEVAM EDECEK?
        MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül: CHP'nin bugün HDP ile izlediği yol izlediği siyaset ikiyüzlü yaklaşım göz önüne alındığında bu son derece şüpheli bir ifade halini alıyor. PKK'yı HDP terör örgütü olarak görmüyor. CHP de terör örgütü olarak ifade etmek istememiş olabilir burada. Bu ikiyüzlü yaklaşım ikiyüzlü siyaset nereye kadar devam edecek? Nasıl olacak? Açıkçası bilemiyoruz.

        CHP VE DOSTLARI BU HAİNLİĞE NASIL GÖZ YUMABİLİYOR?
        Vatandaşlarımızdan telefonlar yağıyor bize bu işler nasıl bu şekilde olacak. CHP ve dostları nasıl olur da açık bir ihanete tahammül gösterebiliyorlar siyaset uğruna? Bu ihanete bu hainliğe nasıl göz yumabiliyorlar? Bu siyaset değildir. Bunun adı demokrasi değildir.
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        Haberler Güncel AK Parti ve MHP'den Millet İttifakı'na sert tepki: Eli kanlı terör örgütüne PKK diyemeyenler...