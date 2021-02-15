Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve PKK/KCK'nın eylem ile faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında farklı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda, Suriye'de DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli ile PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 1 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.



