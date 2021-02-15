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    • 15.02.2021 22:03
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    'de terör örgütü DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 5 gözaltı

    'de terör örgütü DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

    Kayseri'de terör operasyonu: 5 gözaltı

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve PKK/KCK'nın eylem ile faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında farklı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

    5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
    Operasyonda, 'de DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli ile PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 1 zanlı yakalandı.

    Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

    Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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