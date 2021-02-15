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    • 15.02.2021 19:28
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    Erzurum'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 4 gözaltı

    Erzurum'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ve örgüt adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

    AJANSLAR
    Erzurum'da PKK operasyonu: Gözaltılar var

    Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, kent merkezi ile Karayazı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı.

    4 ŞÜPHELİ ENSELENDİ
    Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları, terör örgütü adına milis ve işbirlikçi olarak faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle 4 şüpheli yakalandı.

    Adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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