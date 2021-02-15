Erzurum'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 4 gözaltı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, kent merkezi ile Karayazı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı.

4 ŞÜPHELİ ENSELENDİ

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları, terör örgütü adına milis ve işbirlikçi olarak faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle 4 şüpheli yakalandı.

Adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.







