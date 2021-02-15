Çılgın Sayısal Loto 15 Şubat sonuçları açıklandı! 15 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu ve sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. Rekora koşan 111 milyon 734 bin 666 TL değerindeki ikramiyeye şans oyunu sevenler büyük ilgi göstermişti. Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden yapılan canlı çekilişin ardından 15 Şubat Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar belirlendi.
SAYISAL LOTO 15 ŞUBAT ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!
Milli Piyango İdaresi (MPİ) 15 Şubat Sayısal Loto sonuçları: 64 - 87 - 47 - 8 - 11 - 16 + 15 (JOKER)
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.