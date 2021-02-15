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    • 15.02.2021 21:51
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    15 Şubat çekiliş sonuçları! Çılgın sonuçları kazandıran numaralar hangileri?

    15 Şubat çekiliş sonuçları belli oldu! Çılgın şans oyunu sevenler tarafından sorgulanıyor. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Sayısal Loto çekilişleri yapılıyor. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye ise 111 milyon 734 bin 666 TL olmuştu. Peki, 15 Şubat nasıl?

    takvim.com.tr
    Sayısal Loto 15 Şubat çekiliş sonuçları! Çılgın Sayısal Loto 15 Şubat sonuçları...

    Çılgın Sayısal Loto 15 Şubat sonuçları açıklandı! 15 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu ve sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. Rekora koşan 111 milyon 734 bin 666 TL değerindeki ikramiyeye şans oyunu sevenler büyük ilgi göstermişti. Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden yapılan canlı çekilişin ardından 15 Şubat Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar belirlendi.

    SAYISAL LOTO 15 ŞUBAT ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

    Milli Piyango İdaresi (MPİ) 15 Şubat Sayısal Loto sonuçları: 64 - 87 - 47 - 8 - 11 - 16 + 15 (JOKER)

    ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

    Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
    Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

    Sen Seç!

    Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

        Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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        Haberler Güncel Sayısal Loto 15 Şubat çekiliş sonuçları! Çılgın Sayısal Loto 15 Şubat sonuçları kazandıran numaralar hangileri?