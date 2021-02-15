BİLECİK
Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime Osmaneli ilçesinde 1, Bozüyük ilçesinde 2 gün ara verildi.
Osmaneli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede eğitime başlayan okullarda, kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek buzlanma ile ulaşımda aksama riskleri üzerine yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Bozüyük Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki resmi ve özel okullarda 16-17 Şubat'ta yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilik de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 2 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.
NİĞDE
Niğde Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, beklenen olumsuz hava koşulları yoğun kar ve buzlanma nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince merkez ve ilçelerdeki köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullar, resmi ve özel anaokulları ile destekleme ve yetiştirme kursu veren özel ve resmi okullarda yüz yüze eğitime 16-17 Şubat tarihlerinde ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de idari izinli sayıldığı kaydedildi.
BARTIN
Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün süre ile ara verildi.
Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporuna göre elverişsiz hava koşullarının devam edeceği anlaşıldığından ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, ilimizde yüz yüze eğitime devam eden okullarımızda ve kurslarımızda (il merkezi ve ilçe merkezlerindeki anaokulları-anasınıfları ile rehabilitasyon merkezleri hariç) eğitim-öğretime 16 Şubat 2021 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.
YOZGAT
Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okul ve kurslarda 16 Şubat Salı günü yüz yüze eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, uzaktan eğitim olarak yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ISPARTA
Isparta'da kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.
Isparta'da dün öğleden sonra başlayan, il merkezi ve ilçelerde etkisini artıran kar yağışının ardından 16 Şubat Salı günü il genelinde okullar tatil edildi. Vali Ömer Seymenoğlu, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla Isparta il genelinde (il merkezi ve ilçeler) tüm okullarda 16 Şubat 2021 Salı günü bir gün ara verilmiş olup, eğitim uzaktan devam edecektir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz 16 Şubat 2021 Salı günü de 1 gün idari izinli sayılacaktır" açıklaması yaptı.
ÇORUM'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Çorum'da yoğun kar yağışı nedeniyle köy okullarında yüz yüze eğitime ara verildi.
Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Dodurga, Osmancık, İskilip, Boğazkale, Oğuzlar, Ortaköy, Sungurlu, Mecitözü ve Laçin ilçelerimizin yüzyüze eğitime başlayan okullarında iki gün (16-17 Şubat 2021), Uğurludağ ilçemizin yüz yüze eğitime başlayan okullarında bir gün (16 Şubat 2021) süre ile, il merkezimizde ise 15 Şubatta açılan ve taşımalı eğitim yapan taşıma merkezi okullarımızın taşıma servisleri ile gelen öğrencileri için 16 ve 17 Şubat tarihlerinde iki gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Belirlenen sürelerde eğitim faaliyetleri uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecektir" ifadelerine yer verdi.
BELEDİYEDEN KAR MESAİSİ
Çorum'da akşam saatlerinde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte belediye teyakkuza geçti. Çorum Belediyesi ulaşımda problem yaşanmaması için gece de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kentte etkili olan kar yağışıyla birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, gece geç saatlere kadar mesai yaparak çalışmaları yerinde inceledi.
SAMSUN
Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle bugün ve yarın yüz yüze eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm ilçelerde yüz yüze eğitime bugün ve yarın ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.
TOKAT
Tokat'ta gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile kent merkezi beyaza büründü. Kar nedeni ile il genelinde yüz yüze eğitim veren okullar bugün tatil edildi.
Tokat'ta dün gece başlayan kar yağışı, sabah kenti etkisi altına aldı. Etkisini artıran yağışla birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Tokat Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması çalışma başlattı. Kar ve tipi nedeniyle Tokat-Sivas karayolu üzerinde bulunan Çamlıbel Geçidi'nde ağır tonajlı araçların seyrine izin verilmedi. Karayolunda oluşturulan polis uygulama noktalarında araçlar durdurularak zincir kontrolü yapıldı. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise araçlarına zincir takarak ilerledi.
OKULLAR TATİL
Öte yandan dün köy okullarında başlatılan yüz yüze eğitime ise kar yağışı nedeni ile 1 gün ara verildi. İl merkezi ve ilçelerdeki köy okullarında bugün yüz yüze eğitim yapılmayacak.
BALIKESİR'DE KAR VE BUZLANMA NEDENİYLE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Balıkesir'de etkili olan yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bugün yüz yüze eğitim yapılamayacak.
Valilikten yapılan açıklamada, merkez Altıeylül ve Karesi ilçelerinde olumsuz hava koşullarının devam ettiği bildirildi.
Yaygın eğitim kursları, özel kurslar, okullar, gündüz bakımevleri, kreşler ile çocuk kulüplerinin eğitim ve faaliyetlerine 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada, "Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan personel 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadesine yer verildi.
Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit hariç diğer ilçelerinde bugün yüz yüze eğitime ara verildiği daha önce duyurulmuştu.