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    • 16.02.2021 09:23
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    var mı? olan iller! Okullar tatil mi? Valilik MEB açıklamaları…

    Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim ve çalışma hayatı olumsuz etkileniyor. Vatandaşlar var mı sorusuna yanıt arıyor. olan iller listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Köy okullarında yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte okullar tatil mi sorusunun cevabı da merak ediliyor. Gözler Valilik veya MEB açıklamalarına çevrildi. İşte 16 Şubat !

    takvim.com.tr
    16 Şubat kar tatili olan iller! Okullar tatil mi?

    16 Şubat kar tatili olan iller! Kar tatili var mı? Okullar tatil mi sorusuna 16 Şubat Salı günü için yanıt aranıyor. Birçok ilde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı birçok yönden olumsuz etkiliyor. Köy okullarında başlayan yüz yüze eğitim için de peş peşe tatil haberleri geliyor. Peki 16 Şubat kar tatili olan iller hangileri?

    KONYA
    Konya'nın Doğanhisar ve Yunak ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

    Alınan bilgiye göre, her iki ilçede de yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı 16 Şubat Salı günü yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim yapılacak.

    KIRŞEHİR
    Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle il genelinde yüz yüze eğitime devam eden okul ve kurslarda eğitim ve öğretime 16 Şubat Salı günü ara verildiği belirtildi.

    Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da salı günü izinli sayılacağı kaydedildi.

    GİRESUN

    Giresun'da, yarın etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitine bir gün ara verildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, bu gece saat 23.30'dan itibaren il genelinde kar yağışı beklendiği belirtildi.

    Açıklamada, Giresun merkez ve ilçelerin tamamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar gereğince 16 Şubat Salı eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

    ZONGULDAK

    Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı beklendiğinden ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla bazı kararlar aldı.

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokulunun, ilkokulların, ortaokullar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulüplerinde yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 2 gün süreyle ertelenmesine, bu süreç zarfında okullarımızda da uzaktan eğitime devam edilmesine, rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine 2 gün ara verilmesine, bu süre zarfında merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

    Zonguldak'ta, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitim bugün de ertelenmişti.

        KARABÜK

        Karabük'te, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitim 1 gün daha ertelendi.

        Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle buzlanma, ulaşımda aksama ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklerden, 16 Şubat Salı il genelinde resmi ve özel okulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 1 gün süreyle ertelendiği bildirildi.

        Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

        Karabük'te, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitim bugün de ertelenmişti.

        UŞAK

        Uşak'ta buzlanma riski, don ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kentte buzlanma riski, don ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Mevcut hava şartları ve meteorolojik verilere göre oluşabilecek buzlanma riski, don ve kuvvetli rüzgar sebebiyle, 16 Şubat Salı ve 17 Şubat Çarşamba günleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki resmi ve özel okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel öğretim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi ve özel okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim öğretime iki gün ara verilmiştir. Bu tarihlerdeki eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yöntemiyle devam edecektir."

        Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personelin de iki gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

        KASTAMONU

        Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ve çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bir araya geldiği belirtildi.

        İl genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği vurgulanan açıklamada, "İl merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarımızda 16 ve 17 Şubat tarihlerinde 2 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, merkez ilçede 16 ve 17 Şubat tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 2 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

        SİNOP

        Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle bazı okullarda planlanan yüz yüze eğitimin iki gün ertelendiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarının etkili olduğu vurgulandı.

        Meteorolojik verilere göre yağışın bölgede devam edeceği aktarılan açıklamada, "Bu nedenle kentteki resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime iki gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, tüm sınıflarda eğitimin uzaktan sürdürüleceği kaydedildi.

        BİLECİK

        Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime Osmaneli ilçesinde 1, Bozüyük ilçesinde 2 gün ara verildi.

        Osmaneli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede eğitime başlayan okullarda, kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek buzlanma ile ulaşımda aksama riskleri üzerine yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

        Bozüyük Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki resmi ve özel okullarda 16-17 Şubat'ta yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

        Valilik de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 2 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

        NİĞDE

        Niğde Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, beklenen olumsuz hava koşulları yoğun kar ve buzlanma nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince merkez ve ilçelerdeki köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullar, resmi ve özel anaokulları ile destekleme ve yetiştirme kursu veren özel ve resmi okullarda yüz yüze eğitime 16-17 Şubat tarihlerinde ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de idari izinli sayıldığı kaydedildi.

        BARTIN

        Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün süre ile ara verildi.


        Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporuna göre elverişsiz hava koşullarının devam edeceği anlaşıldığından ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, ilimizde yüz yüze eğitime devam eden okullarımızda ve kurslarımızda (il merkezi ve ilçe merkezlerindeki anaokulları-anasınıfları ile rehabilitasyon merkezleri hariç) eğitim-öğretime 16 Şubat 2021 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

        YOZGAT
        Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okul ve kurslarda 16 Şubat Salı günü yüz yüze eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, uzaktan eğitim olarak yapılacağı belirtildi.

        Açıklamada, engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.


        ISPARTA
        Isparta'da kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

        Isparta'da dün öğleden sonra başlayan, il merkezi ve ilçelerde etkisini artıran kar yağışının ardından 16 Şubat Salı günü il genelinde okullar tatil edildi. Vali Ömer Seymenoğlu, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla Isparta il genelinde (il merkezi ve ilçeler) tüm okullarda 16 Şubat 2021 Salı günü bir gün ara verilmiş olup, eğitim uzaktan devam edecektir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz 16 Şubat 2021 Salı günü de 1 gün idari izinli sayılacaktır" açıklaması yaptı.

        ÇORUM'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
        Çorum'da yoğun kar yağışı nedeniyle köy okullarında yüz yüze eğitime ara verildi.
        Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Dodurga, Osmancık, İskilip, Boğazkale, Oğuzlar, Ortaköy, Sungurlu, Mecitözü ve Laçin ilçelerimizin yüzyüze eğitime başlayan okullarında iki gün (16-17 Şubat 2021), Uğurludağ ilçemizin yüz yüze eğitime başlayan okullarında bir gün (16 Şubat 2021) süre ile, il merkezimizde ise 15 Şubatta açılan ve taşımalı eğitim yapan taşıma merkezi okullarımızın taşıma servisleri ile gelen öğrencileri için 16 ve 17 Şubat tarihlerinde iki gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Belirlenen sürelerde eğitim faaliyetleri uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

        BELEDİYEDEN KAR MESAİSİ
        Çorum'da akşam saatlerinde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte belediye teyakkuza geçti. Çorum Belediyesi ulaşımda problem yaşanmaması için gece de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kentte etkili olan kar yağışıyla birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, gece geç saatlere kadar mesai yaparak çalışmaları yerinde inceledi.

        SAMSUN
        Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle bugün ve yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı bulunduğu belirtildi.

        Açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm ilçelerde yüz yüze eğitime bugün ve yarın ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.


        TOKAT
        Tokat'ta gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile kent merkezi beyaza büründü. Kar nedeni ile il genelinde yüz yüze eğitim veren okullar bugün tatil edildi.

        Tokat'ta dün gece başlayan kar yağışı, sabah kenti etkisi altına aldı. Etkisini artıran yağışla birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Tokat Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması çalışma başlattı. Kar ve tipi nedeniyle Tokat-Sivas karayolu üzerinde bulunan Çamlıbel Geçidi'nde ağır tonajlı araçların seyrine izin verilmedi. Karayolunda oluşturulan polis uygulama noktalarında araçlar durdurularak zincir kontrolü yapıldı. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise araçlarına zincir takarak ilerledi.

        OKULLAR TATİL
        Öte yandan dün köy okullarında başlatılan yüz yüze eğitime ise kar yağışı nedeni ile 1 gün ara verildi. İl merkezi ve ilçelerdeki köy okullarında bugün yüz yüze eğitim yapılmayacak.


        BALIKESİR'DE KAR VE BUZLANMA NEDENİYLE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ
        Balıkesir'de etkili olan yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bugün yüz yüze eğitim yapılamayacak.

        Valilikten yapılan açıklamada, merkez Altıeylül ve Karesi ilçelerinde olumsuz hava koşullarının devam ettiği bildirildi.

        Yaygın eğitim kursları, özel kurslar, okullar, gündüz bakımevleri, kreşler ile çocuk kulüplerinin eğitim ve faaliyetlerine 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada, "Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan personel 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadesine yer verildi.

        Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit hariç diğer ilçelerinde bugün yüz yüze eğitime ara verildiği daha önce duyurulmuştu.

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        Haberler Güncel Kar tatili var mı? 16 Şubat kar tatili olan iller! Okullar tatil mi? Valilik MEB açıklamaları…