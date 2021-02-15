16 Şubat kar tatili olan iller! Kar tatili var mı? Okullar tatil mi sorusuna 16 Şubat Salı günü için yanıt aranıyor. Birçok ilde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı birçok yönden olumsuz etkiliyor. Köy okullarında başlayan yüz yüze eğitim için de peş peşe tatil haberleri geliyor. Peki 16 Şubat kar tatili olan iller hangileri?

KONYA

Konya'nın Doğanhisar ve Yunak ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, her iki ilçede de yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı 16 Şubat Salı günü yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim yapılacak.

KIRŞEHİR

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle il genelinde yüz yüze eğitime devam eden okul ve kurslarda eğitim ve öğretime 16 Şubat Salı günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da salı günü izinli sayılacağı kaydedildi.

GİRESUN

Giresun'da, yarın etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitine bir gün ara verildiği bildirildi.