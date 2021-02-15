Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.02.2021 21:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.02.2021 21:19
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan, yapımı devam eden - Artvin Havalimanı inşaatına ilişkin brifing aldı!

    Son dakika haberleri... Başkan , yapımı devam eden inşaat sahasında incelemelerde bulundu. Erdoğan daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 'ndan devam eden inşaata ilişkin brifing aldı.

    Rize - Artvin Havalimanı inşaatı ne durumda?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Rize 7. Olağan İl Kongresi'nin ardından Rize-Artvin Havalimanı şantiyesine gitti.

    BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN BRİFİNG ALDI
    Yağış nedeniyle idari binaya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan devam eden inşaata ilişkin brifing aldı.

    Başkan Erdoğan, daha sonra Rize Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Rahmi Metin'den kent merkezinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
        İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanı inşaat sahasında incelemelerde bulundu, daha sonra Rize Belediyesini ziyaret ederek kent merkezinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı." ifadelerine yer verildi.

        YIL SONUNDA HİZMETE GİRECEK
        Ulşatırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Rize-Artvin Havalimanı'nı yıl sonunda halkımızın hizmetine sunacağız." ifadelerine yer verildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan, yapımı devam eden Rize - Artvin Havalimanı inşaatına ilişkin brifing aldı!