İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanı inşaat sahasında incelemelerde bulundu, daha sonra Rize Belediyesini ziyaret ederek kent merkezinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanı inşaat sahasında incelemelerde bulundu, daha sonra Rize Belediyesini ziyaret ederek kent merkezinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. pic.twitter.com/iCPP4vUlry — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 15, 2021

YIL SONUNDA HİZMETE GİRECEK

Ulşatırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Rize-Artvin Havalimanı'nı yıl sonunda halkımızın hizmetine sunacağız." ifadelerine yer verildi.