Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı şehirlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sivrisinek sayılarındaki artışa dikkat çekti.
Satar, "Sivrisinekler kanımızı emerler ve insandan insana virüs bulaştırırlar. Sivrisinekler koronavirüs bulaştırmaz, sarı humma, Batı Nil, dang gibi ölüme sebep olan virüsleri bulaştırır. Ancak Ayrıca hayvan kaynaklı ölümlerde de ilk sırayı alırlar. Kış aylarında metruk evleri, kanalizasyonları, foseptikleri, sivrisineklerin larvalarını bırakmamaları için ilaçlamak önemlidir. Bu mücadele ile sivrisineklerin 4'te 3'ünü yok etmiş oluruz" dedi.
Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı şehirlerde ve özellikle Diyarbakır'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin etkisi ile sivrisinek sayılarında artış beklendiğini söyledi.