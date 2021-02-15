ÖZKAYA: "ALKOLÜN ÜST SINIRDA OLDUĞU BİR ZAMAN DİLİMİNDE YAZMIŞ OLMALI"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya: "Çok yazık; şunu yazan kişi bir avukat ve baro başkanı. Güya demokrat bunlar. Tam bir faşist ve gerici. Kendileri gibi düşünmeyene yaşama hakkı tanımayan ortaçağ bağnazı. Alkolün üst sınırda olduğu bir zaman diliminde yazmış olmalı. Kelime israfı bir zavallı..."