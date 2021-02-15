Antalya Baro Başkanı Polat Balkan; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, geçtiğimiz günlerde vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in ölümünü beklediğini açıkladı.
Polat Balkan, Kadir Topbaş'ın cenaze namazının kılındığı gün (14 Şubat) "Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz!" ifadelerini kullanması, siyasiler ve hukukçular tarafından tepkiyle karşılandı.
OSMAN GÖKÇEK: "BU TİPLER ÜLKEMİZDE BARO BAŞKANLIĞI YAPIYOR"
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, "İtin duası kabul olsa gökten kemik yağardı. Şu ahlaksızlığa bakar mısınız!!! Bu tipler ülkemizde baro başkanlığı yapıyor" ifadelerini kullandı.