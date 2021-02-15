Kabine Toplantısı ne zaman? Gözler orada! Kafeler, restoranlar açılacak mı?

Tüm vatandaşların gündeminde Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı yer alıyor. Tüm gözler oraya çevrildi vaka sayılarına göre alınacak kararlar, kısıtlamaların ne yönde değişeceği merak konusu oldu. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? Hangi konulara değinilecek? Kafeler, restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı ile ilgili genişletmeler olacak mı? İşte konuya dair merak edilen son gelişmeler…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize programı nedeniyle bugün yapılamayan kabine toplantısının çarşamba günü Beştepe'de yapılması planlanıyor. Çarşamba günü AK Parti Ankara İl Kongresi'ne bizzat katılması planlanan Erdoğan'ın, aynı gün kabineye başkanlık etmesi de bekleniyor. Beştepe'deki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele çalışmaları ve alınan tedbirler olacak.
KAFELER VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?
Hürriyet'in haberine göre Mart ayından itibaren riskin azaldığı, vaka sayısının düştüğü yerlerdeki lokanta ve kafelerin mesafeli, tedbirli, kısıtlı kişi sayısı ve HES kodu kontrolüyle açılabilmesine dönük Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.
Hafta içi kısıtlamalarında saatlerin daraltılabileceği, il bazında hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında mart ayından itibaren denetimli/kontrollü esnetmeye gidilebileceği de belirtiliyor.