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    • 15.02.2021 13:30
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    ? Gözler orada! , ?

    Gündemde yüzbinlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Koronavirüs salgını ile mücadeleden dolayı sokağa çıkma yasağı uygulaması sürerken tüm illerden milyonlarca vatandaş önlemlerin azaltılıp azaltılmayacağını merak ediyor. Bu noktada gözler Kabine Toplantı’sından sonra gelecek açıklamaya çevrildi. Şu an sadece gel al ve paket servis olarak hizmet veren ? yeniden hizmet vermeye başlayacak mı? Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşecek olan saat kaçta?

    takvim.com.tr
    Kabine Toplantısı ne zaman? Gözler orada! Kafeler, restoranlar açılacak mı?

    Tüm vatandaşların gündeminde Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı yer alıyor. Tüm gözler oraya çevrildi vaka sayılarına göre alınacak kararlar, kısıtlamaların ne yönde değişeceği merak konusu oldu. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? Hangi konulara değinilecek? Kafeler, restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı ile ilgili genişletmeler olacak mı? İşte konuya dair merak edilen son gelişmeler…

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize programı nedeniyle bugün yapılamayan kabine toplantısının çarşamba günü Beştepe'de yapılması planlanıyor. Çarşamba günü AK Parti Ankara İl Kongresi'ne bizzat katılması planlanan Erdoğan'ın, aynı gün kabineye başkanlık etmesi de bekleniyor. Beştepe'deki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele çalışmaları ve alınan tedbirler olacak.

    KAFELER VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

    Hürriyet'in haberine göre Mart ayından itibaren riskin azaldığı, vaka sayısının düştüğü yerlerdeki lokanta ve kafelerin mesafeli, tedbirli, kısıtlı kişi sayısı ve HES kodu kontrolüyle açılabilmesine dönük Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.
    Hafta içi kısıtlamalarında saatlerin daraltılabileceği, il bazında hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında mart ayından itibaren denetimli/kontrollü esnetmeye gidilebileceği de belirtiliyor.

        Ancak vaka sayılarının yüksek olduğu ve istenilen düşüşün sağlanamadığı özellikle büyük şehirlerdeki kısıtlamalara salgının seyrine göre karar verilmesi bekleniyor. Erdoğan, "Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" demişti.Toplantının bir diğer önemli gündem maddesini ise ekonomik ve hukuki reform çalışmalarıyla yeni anayasa süreci oluşturacak. Anayasa çalışmaları çerçevesinde ilgili bakanlıklar bilgilendirmede bulunacak.

        YERİNDE KARAR DÖNEMİ BAŞLIYOR

        Bu arada salgınla mücadelede yerinde karar dönemi bugün başlıyor. Yeni dönemde, il bazında haftalık vaka ortalaması açıklanacak.Böylelikle, il hıfzıssıhha kurulları bölgesel bazda yeni tedbirleri veya gevşetme kararlarını hayata geçirebilecek.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ!

        Başkan Erdoğan hem marketlerdeki fiyat artışı hem de restoranların açılışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        "Koronavirüsle mücadele; Okullar ve restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Lokantalarımızı falan şu anda gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Özellikle esnaflarımızın gerek sebze ve meyvede hatta ve hatta bakliyatta fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Ticaret Bakanlığı'mız ciddi bir çalışmanın içinde. Önümüzdeki 1 ay içinde zannediyorum bu işi halledeceğiz. Vatandaşımızın ezilmesine izin veremeyiz. Esnaflarımıza sesleniyorum, bu süreci böyle sürdürürseniz ağır cezalar sizleri bulabilir. Hakkı ile işinizi yapın,vatandaşımıza zulm etmeyin". ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel Kabine Toplantısı ne zaman? Gözler orada! Kafeler, restoranlar açılacak mı?