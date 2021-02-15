Kabine Toplantısı ne zaman? Gözler orada! Kafeler, restoranlar açılacak mı?

Ancak vaka sayılarının yüksek olduğu ve istenilen düşüşün sağlanamadığı özellikle büyük şehirlerdeki kısıtlamalara salgının seyrine göre karar verilmesi bekleniyor. Erdoğan, "Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" demişti.Toplantının bir diğer önemli gündem maddesini ise ekonomik ve hukuki reform çalışmalarıyla yeni anayasa süreci oluşturacak. Anayasa çalışmaları çerçevesinde ilgili bakanlıklar bilgilendirmede bulunacak.

YERİNDE KARAR DÖNEMİ BAŞLIYOR



Bu arada salgınla mücadelede yerinde karar dönemi bugün başlıyor. Yeni dönemde, il bazında haftalık vaka ortalaması açıklanacak.Böylelikle, il hıfzıssıhha kurulları bölgesel bazda yeni tedbirleri veya gevşetme kararlarını hayata geçirebilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ!

Başkan Erdoğan hem marketlerdeki fiyat artışı hem de restoranların açılışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Koronavirüsle mücadele; Okullar ve restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Lokantalarımızı falan şu anda gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Özellikle esnaflarımızın gerek sebze ve meyvede hatta ve hatta bakliyatta fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Ticaret Bakanlığı'mız ciddi bir çalışmanın içinde. Önümüzdeki 1 ay içinde zannediyorum bu işi halledeceğiz. Vatandaşımızın ezilmesine izin veremeyiz. Esnaflarımıza sesleniyorum, bu süreci böyle sürdürürseniz ağır cezalar sizleri bulabilir. Hakkı ile işinizi yapın,vatandaşımıza zulm etmeyin". ifadelerini kullandı.