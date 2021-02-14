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    • 14.02.2021 17:33
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    'da 13 şehit! 'de teröre lanet yağdı

    'ın bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesine ilişkin 'den sert tepki geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Bu vahşeti gerçekleştiren hain terör örgütü ve destekçilerini şahsım ve ülkem adına kınıyorum" dedi.

    DHA
    KKTC'de teröre lanet yağdı!

    Cumhurbaşkanı yaptığı yazılı açıklamada "bu vahşeti ve bunu gerçekleştiren hain terör örgütü ile destekçilerini lanetlerken, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına 13 kardeşimize Tanrı'dan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dilerim" dedi.

    Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından 10 Şubat tarihinde Kuzey Irak'taki Gara bölgesinde yuvalanan terör örgütü PKK unsurlarına karşı düzenlenen Pençe Kartal--2 Harekatı başarıyla tamamlanırken, söz konusu bölge kontrol altına alınmıştır. Bölgede yapılan aramalarda ise bir mağarada, hain terör örgütü tarafından daha önce kaçırılan 13 sivil kardeşimizin cesetlerine ulaşılmıştır. Bu vahşeti ve bunu gerçekleştiren hain terör örgütü ile destekçilerini lanetlerken, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına 13 kardeşimize Tanrı'dan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dilerim."

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