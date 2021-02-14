Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda 14 Ocak'ta 11.00 sıralarında, B.O. ismine düzenlenmiş pasaport taşıyan, Fas'ın Kasablanka kentinden İstanbul aktarmalı olarak Brezilya'nın Sao Paulo kentine gidecek kadın yolcuyu, şüphe üzerine durdurdu.
KIZ KARDEŞİNİN PASOPORTUNU KULLANDI
Yapılan incelemede şüphelinin, benzerlikten faydalanarak kız kardeşine ait pasaport kullandığı, gerçek kimlik bilgilerinin S.O. olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli S.O.'nun, PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden kaydının olduğu ve yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu, kız kardeşi B.O. adına düzenlenmiş olan pasaportu kullanarak seyahat ettiği belirlendi.