Üç aylarda yapılması gereken ibadetler nelerdir? Recep, Şaban, Ramazan ayında yapılacak ibadetler 2021!

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER

Üç aylarda, Allah'ın buyruk ve yasaklarına ihtimam göstererek haramdan uzak durmaya dikkat etmek çok kıymetlidir. Kalpten ve Allah isteği için yapılan ibadetlerin kabul olduğu ve yapılan ibadetlerden kat kat fazla sevap kazanıldığı kabul edilir. Namaz kılmak, Kuran-ı Kerim okumak, zikir çekmek, sadaka vermek ve tüm canlılar için güzelliği hoşluğu yaymak, yapılması çok sevap olan ibadetlerdendir. Farz ibadetler dışında Allah isteği için Peygamber Efendimizin sünnetlerini mekanine getirilmesi üç aylar boyunca yapılması hoş davranışlardandır.

RECEP AYI İBADETLERİ:

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayına girerken Peygamber Efendimiz (s.a.s), 'Allahumme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan' – 'Ey Rabbimiz, bize Recep'i ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.' Duasını etmiştir.

Regaip ve Miraç üzere iki kıymetli hece Recep ayında yer almaktadır. Bu iki geceyi de Allah'ı zikrederek geçirmek çok değerlidir. Regaip kandili, oruç, namaz ve zikirlerle geçirilmesi tavsiye edilir. Miraç kandili ise Recep Ayının 27. Gecesi olup Peygamber Efendimizin miraca çıkarak ümmetine namazı müjdelediği gece olduğundan borç ve beyhude namazlarla geçirilmesi gecenin ehemmiyeti açısından çok değerlidir. Üç aylar boyunca farz namazların cemaatle kılınmasına itina gösterilmelidir. Ayrıyeten Peygamber Efendimiz (s.a.s), Recep ayında istiğğfarı çoğaltarak girilen günahlardan tövbe ederek Allah'a sığınılmasını nasihat eder.