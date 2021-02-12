Üç aylarda yapılması gereken ibadetler nelerdir? Recep, Şaban, Ramazan ayında yapılacak ibadetler 2021!

Mübarek üç aylar, İslam aleminin en değerli ve kutsal vakitlerinden olup, bu ayları Allah'ın isteğini kazanmak ve günahların affedilmesi için ibadetle geçirilmesi çok değerlidir. Allah'ın rahmetinin yer yüzünde olduğu, iman edenlerin tövbelerinin kabul edildiği, günahların affedildiği ve yapılan her ibadetin misliyle sevap olarak işlendiği bu mübarek günleri İslam alimleri her Müslümanın değerlendirmesi gereken fırsat ayları olarak belirtmektedir.
Kuran-ı Kerim, insanoğluna rehber olması için indirilen bir kutsal kitap olmasının dışında her mühlet ve ayetinde Allah'ın ne kadar merhametli olduğu, kullarının her tövbesini kabul edebileceğinden bahsetmektedir. Üç aylar, Allah'ın merhametinin ve rahmetinin kullarının üzerinde olduğuna inanıldığından mümkün mertebe ibadetle geçirilesi tavsiye edilmektedir.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2021 dini günler takvimine göre, üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 18 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.
Şaban ayı 14 Mart 2021 Pazar günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü dualarla idrak edilecek.
RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.