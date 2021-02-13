14 Şubat'ta açık olan yerler! Çiçekçiler, kuyumcular açık mı? 14 Şubat'ta çiçek siparişi verilir mi?

14 Şubat'ta açık olan yerler gündem konusu oldu. Çiçekçiler kuyumcular açık mı sorusunun cevabı merak ediliyor. 14 Şubat'ta sevdiklerine hediye göndermek isteyenelr çiçekçilerin veya kuyumcuların açık olup olmadığını merak ediyor. İşte 14 Şubat'ta açık olan yerler ile ilgili detaylı bilgiler!

14 ŞUBAT'TA AÇIK OLAN YERLER!

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son 'Sokağa Çıkma Kısıtlamaları' konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.