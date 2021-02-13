14 Şubat'ta açık olan yerler! Çiçekçiler, kuyumcular açık mı? 14 Şubat'ta çiçek siparişi verilir mi?

14 Şubat'ta açık olan yerler gündem konusu oldu. Çiçekçiler kuyumcular açık mı sorusunun cevabı merak ediliyor. 14 Şubat'ta sevdiklerine hediye göndermek isteyenelr çiçekçilerin veya kuyumcuların açık olup olmadığını merak ediyor. İşte 14 Şubat'ta açık olan yerler ile ilgili detaylı bilgiler!
14 ŞUBAT'TA AÇIK OLAN YERLER!
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son 'Sokağa Çıkma Kısıtlamaları' konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
İçişleri Bakanlığından hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması hakkında açıklama yapıldı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri duyuruldu. İçişleri Bakanlığının açıklamasının devamında, hafta sonu açık olan yerler (marketler, fırınlar, kasaplar, manavlar) hakkında da bilgi verildi.
14 ŞUBAT ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere ek genelge gönderildi. 'Sevgililer Günü'nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamaları kapsıyor.
Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis,13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.