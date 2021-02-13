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    • 13.02.2021 13:12
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    14 Şubat'ta açık olan yerler! Çiçekçiler, kuyumcular açık mı? 14 Şubat'ta çiçek siparişi verilir mi?

    14 Şubat'ta açık olan yerler hangileri? 14 Şubat'ta çiçekçiler kuyumcular açık mı sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle çiftler 14 Şubat günü görüşemeyecek. Bu nedenle vatandaşlar 14 Şubat'ta çiçek siparişi verilir mi sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    14 Şubat'ta açık olan yerler! Çiçekçiler, kuyumcular açık mı?

    14 Şubat'ta açık olan yerler gündem konusu oldu. Çiçekçiler kuyumcular açık mı sorusunun cevabı merak ediliyor. 14 Şubat'ta sevdiklerine hediye göndermek isteyenelr çiçekçilerin veya kuyumcuların açık olup olmadığını merak ediyor. İşte 14 Şubat'ta açık olan yerler ile ilgili detaylı bilgiler!

    14 ŞUBAT'TA AÇIK OLAN YERLER!

    İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son 'Sokağa Çıkma Kısıtlamaları' konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

    İçişleri Bakanlığından hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması hakkında açıklama yapıldı.

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri duyuruldu. İçişleri Bakanlığının açıklamasının devamında, hafta sonu açık olan yerler (marketler, fırınlar, kasaplar, manavlar) hakkında da bilgi verildi.

    14 ŞUBAT ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

    İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere ek genelge gönderildi. 'Sevgililer Günü'nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamaları kapsıyor.

    Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis,13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

        14 ŞUBAT KUYUMCULAR AÇIK MI?

        14 Şubat tarihinde kutlanacak Sevgililer Günü öncesinde bugün son satışlarını yapan kuyumcular, kısıtlamadan muaf olma umuduna kavuşamadı.
        Bu sene 14 Şubat Sevgililer Günün, pazar gününe denek gelmesi kuyumcuları olumsuz etkiledi.

        Dünya genelinde etkili olan Korona virüs (Covid19) nedeniyle hafta sonları devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kuyumcular, kendileri için özel sayılan Sevgililer Gününde de bu sene kapalı kalacak. Dolaysıyla kısıtlamanın başlamasına saatler kala son hediye satışlarını yapan kuyumcu esnafı, özel hareketlik beklerken vatandaşlardan bekledikleri ilgiyi görmedi.

        Çiçekçilere tanınan kısıtlamadan muafiyet izni gibi kendilerine de izin isteyen kuyumcular hakkında yetkiler tarafından bir olumlu açıklama yapılmazken, kısıtlamadan önce son satışlarını yapmak isteyen esnaf, 14 Şubattan önceki son mesaisinde de müşterisiz kaldı. Kuyumcular Çarşısı, çevresindeki sokaklar, mağazalarda hareketsizlik gözlemlenirken, bölgeye gelen müşteriler ise fiyat pahalılığından istediğini alamadan geri döndüğü görüldü. Eskişehir Kuyumcular Çarşısı'nda müşteri bekleyen esnaf, insanların artık internetten hazır hediye paketlerini aldıkları, Kuyumcular Çarşı'sına gelmediği belirtti.

        Başka bir kuyumcu, haftanın son gününde 14 Şubat için hareketlik beklerken kuyumcular en durgun zamanını yaşadığı ifade etti.
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