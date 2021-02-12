SON DAKİKA: 3 ilde terör örgütü PKK'ya şafak baskını: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Mavigöl Mahallesi Maşuk Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katına operasyon düzenleyen polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.





ADANA'DA PKK/KCK OPERASYONU

Adana'da daha önce korsan gösterilere katıldıkları, yeni korsan gösteri hazırlığında oldukları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen 30 şüphelinin yakalanması için şafak vakti hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'nın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanma yıl dönümü nedeniyle korsan gösteri hazırlığındaki 12 kişi ile daha önceden korsan gösterilere katıldıkları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen 18 kişiyi tespit etti.





Toplam 30 şüpheli hakkında savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından polis, şafak vakti operasyon için harekete geçti. Polis helikopterinin de desteği ile kent genelinde 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel harekat polislerinin demir kapıları koç başı ile kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.