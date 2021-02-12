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    • 13.02.2021 08:32
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    SON DAKİKA: 3 ilde terör örgütü PKK'ya şafak baskını: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

    Son dakika haberi!  ve 'da PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 26 kişiden 21'i gözaltına alındı. Öte yandan Adana'da daha önce korsan gösterilere katıldıkları, yeni korsan gösteri hazırlığında oldukları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen 30 şüphelinin yakalanması için şafak vakti hava destekli operasyon düzenlendi.

    AJANSLAR


    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul ve Diyarbakır'da 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



    Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 26 kişiden 21'i gözaltına alındı.



    ARNAVUTKÖY'DE ÇOK SAYIDA ADRESE BASKIN
    Soruşturma kapsamında operasyon düzenlenen yerlerden biri de Arnavutköy ilçesi oldu.

        Polis, Arnavutköy ilçesinde önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

        Mavigöl Mahallesi Maşuk Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katına operasyon düzenleyen polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


        ADANA'DA PKK/KCK OPERASYONU
        Adana'da daha önce korsan gösterilere katıldıkları, yeni korsan gösteri hazırlığında oldukları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen 30 şüphelinin yakalanması için şafak vakti hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
        Terör örgütü PKK'nın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanma yıl dönümü nedeniyle korsan gösteri hazırlığındaki 12 kişi ile daha önceden korsan gösterilere katıldıkları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen 18 kişiyi tespit etti.



        Toplam 30 şüpheli hakkında savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından polis, şafak vakti operasyon için harekete geçti. Polis helikopterinin de desteği ile kent genelinde 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel harekat polislerinin demir kapıları koç başı ile kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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