"KAFAMDA SİLAH GÖĞSÜME BASARAK PARA SAYDILAR

Geminin aşçısı Mustafa Benklioğlu ise "Çok şükür ülkemizdeyim" diyerek yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Yaşadıklarını anlatırken konuşmakta oldukça zorlanan Benklioğlu, "Bu durumda ne söylenebilir, ne konuşulabilir bilmiyorum. Allah'a şükürler olsun. Bakanımız, Büyükelçimiz, herkes yardımcı oldu. 21 bir gün çok zordu. Hepimiz bir yerdeydik. Zor bir süreçti. Fiziki bir şiddet yoktu. Ama adamlar her an elinde silahla kafanda bekliyor. Sahilde takas yapıldı. Onlar parasını aldı. Bizi bota attılar. Adam, kafamda silahı, göğsüme basarak para saydılar" şeklinde konuştu.



Annesi Gülseren Baş ve ablası tarafından karşılanan İlyas Baş ise gözyaşlarına hakim olamadı. Konuşmakta zorlanan İlyas Baş, kurtarılmalarında emeği geçenlere teşekkür ederken anne Gülseren Baş ise "Ben rahatsızım. Bir hafta söyleyemediler bana. Öğrenince dünyalarım yıkıldı. Bütün büyüklerime çok çok teşekkür ediyorum." dedi.