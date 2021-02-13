Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan "Mozart" gemisinden kaçırılarak rehin tutulan ve 21 gün sonra özgürlüklerine kavuşan 15 Türk denizci Türkiye'ye geldi. İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda başta aileleri olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve şirket yetkilileri tarafından karşılanan denizciler, büyük mutluluk yaşadı.
Korsanların esareti altında korku dolu 21 gün geçiren denizcilerden gemi kaptanı Mustafa Kaya, "Bir ormandaydık. Zor şartlar vardı. Başımızda sürekli silahlı adamlar vardı. Fiziksel olarak bir şiddet görmedik. Ancak müzakereler sırasında psikolojik olarak baskı yaptılar. 'Şirketiniz istediklerimizi yapmazsa sizi öldüreceğiz' dediler. Şirketimizin yaptığı uzun süren bir müzakere var. Bu müzakerelere ben de şahit oldum. Korsanlar ikna edildi. Daha sonra bir botla bizi şirketimizin belirlemiş olduğu emniyetli bir yerde serbest bıraktılar" diye konuştu.
Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren tarafından uğurlanan 15 Türk denizci, Türk Hava Yolları'nın Abuja-İstanbul seferini yapan tarifeli uçuşuyla saat 06.15 sıralarında İstanbul'a geldi. Denizciler, İstanbul Havalimanı'nda başta aileleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı. Denizcilere tek tek geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Çavuşoğlu, kısa kısa sohbet ederek durumlarıyla yakında ilgilendi.
SEVİNÇ GÖZYAŞLARI
Ülkelerine dönmenin mutluluğunu yaşayan denizciler, uzun süre ailelerine sarılarak gözyaşı döktü. Denizciler ile aileler arasında duygusal anlar yaşandı.
Geminin kaptanı Mustafa Kaya basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kurtarılmalarında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve tüm yetkililere teşekkür etti. Kaya, "Şirketimiz korsanlarla olan pazarlıkta hep yanımızda oldu. Serbest kalmamız için ellerinden geleni yaptılar. Çok şükür bugün burada ailelerimizin yanındayız" dedi.