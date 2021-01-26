Nijerya açıklarında Gine Körfezinde içinde Türk mürettebatının olduğu seyir halindeki Mozart isimli konteyner gemisi korsan saldırısına uğradı. Saldırıda 15 kişi kaçırıldı 1 kişi öldürüldü.
DESTEK EKİBİ GABON'DA
Saldırıya uğrayan "Mozart" gemisinin şirket yetkilileri ve gemicilerden oluşan 22 kişilik destek ekibi Gabon'a ulaştı.
Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gabon'a ulaşan 22 kişilik destek ekibinin, Büyükelçi Nilüfer Erdem Kaygısız tarafından karşılandığı belirtildi.
Büyükelçi Nilüfer Erdem Kaygısız, Mozart gemisinin şirket yetkilileri ve gemicilerden oluşan 22 kişilik destek ekibini havaalanında karşıladı. Ekip yarın Port Gentil'e gidip gemiye çıkacak. @TC_Disisleri @TCLibrevilleBE @tcbestepe @NiluferEK pic.twitter.com/xRBQzoW9OM— T.C. Librevil Büyükelçiliği / Ambassade de Turquie (@TCLibrevilleBE) January 26, 2021
Paylaşımda, ekibin yarın geminin demir attığı Port Gentil Limanı'na gidip gemiye çıkacağı bildirildi.
Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.
Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.
Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmişti.