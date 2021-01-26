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    • 27.01.2021 00:37
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    Korsanlar tarafından saldırılan "" gemisi için 22 kişilik destek ekibi 'a ulaştı!

    Son dakika haberi... nde içinde Türk mürettebatının olduğu seyir halindeki isimli konteyner gemisi korsan saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan "Mozart" gemisinin şirket yetkilileri ve gemicilerden oluşan 22 kişilik destek ekibi 'a ulaştı.

    Destek ekibi Gabon'a ulaştı!

    Nijerya açıklarında Gine Körfezinde içinde Türk mürettebatının olduğu seyir halindeki Mozart isimli konteyner gemisi korsan saldırısına uğradı. Saldırıda 15 kişi kaçırıldı 1 kişi öldürüldü.

    DESTEK EKİBİ GABON'DA
    Saldırıya uğrayan "Mozart" gemisinin şirket yetkilileri ve gemicilerden oluşan 22 kişilik destek ekibi Gabon'a ulaştı.

    Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gabon'a ulaşan 22 kişilik destek ekibinin, Büyükelçi Nilüfer Erdem Kaygısız tarafından karşılandığı belirtildi.

    Paylaşımda, ekibin yarın geminin demir attığı Port Gentil Limanı'na gidip gemiye çıkacağı bildirildi.

    Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

    Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

    Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmişti.
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    Haberler Güncel Korsanlar tarafından saldırılan "Mozart" gemisi için 22 kişilik destek ekibi Gabon'a ulaştı!