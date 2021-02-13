Ardından HDP "Herkes İçin Adalet" adını verdikleri 4 ay sürecek kampanyalarını başlattığını açıklarken PKK'nın yürütme kolu KCK ise Türkiye'de eylem yapılması talimatı vermişti. Tüm bu gelişmelerin ardından HDP'den yeni bir hamle geldi.

DİYARBAKIR'DA YÜRÜYÜŞ PLANI

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı, esnafı ziyaret ederek 15 Şubat'ta yapılacak "Herkes İçin Adalet" yürüyüşüne davet etti. HDP'nin bu daveti PKK'nın yayın organı Özgür Gündem'in Twitter hesabından da paylaşıldı.