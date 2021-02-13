Sevgiliye güzel sözler! Sevgililer Günü mesajları uzun anlamlı! İşte en güzel 14 Şubat resimli Sevgililer Günü mesajı!

Sevgililer Günü mesajları uzun anlamlı! Sevgiliye uzun sözler 14 Şubat öncesi haberimizde yer alıyor! En güzel anlamlı resimli Sevgililer Günü mesajlarını sizler için derledik. Seçebileceğiniz bir mesajla sevgilinize bu özel ve anlamlı günde bir mesaj gönderebilir ve onu mutlu edebilirsiniz. İşte erkek ya da kadın sevgiliye gönderilebilecek en güzel yazılı uzun mesajlar ve resimli Sevgililer Günü mesajları!
SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI SÖZLERİ!
Sevmek inanmak demektir. Sesini duymak yüzünü görmek gibi değil, seni özlemek seni sevmek gibi değil! Sevgililer günümüz kutlu olsun.
Sevgi, doğanın ikinci güneşidir. Sen de benim güneşimsin. Sevgililer Günün kutlu olsun canım.
İnsan sevmeye başladı mı yaşamaya da başlar. Ben seninle yeniden yaşamaya başladım. Beni yaşama bağlayan en güzel insana... Seni Seviyorum
Hiçbir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim. Seninle başladı en güzel cümlelerim.... Sevgililer Günün kutlu olsun nefesim...
Velhasıl kelam kalp herkeste var yürek denen başka bir şey. Sendeki yürek benim hayatımı güzelleştiren en büyük şey... Seni seviyorum.
Sevgi, karşılıklı verilen mutluluktur. Beni dünyanın en mutlu insanı yaptığın için teşekkür ederm. İyi ki varsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun.
Bir yaz esintisinden daha büyülü, güneşten daha sıcak, bir çiçekten daha güzel, ama en önemlisi, başıma gelen en iyi şeysin. Seni seviyorum.
Canımın içi, sen hangi şiirden kaçıp geldin yüreğimin orta yerine?