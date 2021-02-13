Sevgiliye güzel sözler! Sevgililer Günü mesajları uzun anlamlı! İşte en güzel 14 Şubat resimli Sevgililer Günü mesajı!

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI SÖZLERİ!

Sevmek inanmak demektir. Sesini duymak yüzünü görmek gibi değil, seni özlemek seni sevmek gibi değil! Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Sevgi, doğanın ikinci güneşidir. Sen de benim güneşimsin. Sevgililer Günün kutlu olsun canım.

İnsan sevmeye başladı mı yaşamaya da başlar. Ben seninle yeniden yaşamaya başladım. Beni yaşama bağlayan en güzel insana... Seni Seviyorum

Hiçbir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim. Seninle başladı en güzel cümlelerim.... Sevgililer Günün kutlu olsun nefesim...