Son dakika haberi... Kadir Topbaş'tan acı haber geldi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yaşamını yitirdi. Bir süredir koronavirüs nedeniyle hastanede göre Kadir Topbaş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki, Kadir Topbaş kimdir? Kadir Topbaş hastalığı neydi, kaç yaşında ve nerelidir? İşte hayatına dair bilgiler...

KADİR TOPBAŞ KİMDİR?

08 Ocak 1945 tarihinde Artvin ilinin Yusufeli ilçesi'nde doğan Kadir Topbaş, henüz üç aylık iken babasının yanına İstanbul'a geldi. Annesinin savaş yılları boyunca bulunduğu Artvin ilinin Yusufeli ilçesinde bağlı Altıparmak köyünde 1945 yılında doğan Topbaş, henüz üç aylıkken İstanbul'a geldi.

İşte hayatı;