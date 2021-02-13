Son dakika haberi... Kadir Topbaş'tan acı haber geldi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yaşamını yitirdi. Bir süredir koronavirüs nedeniyle hastanede göre Kadir Topbaş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki, Kadir Topbaş kimdir? Kadir Topbaş hastalığı neydi, kaç yaşında ve nerelidir? İşte hayatına dair bilgiler...
KADİR TOPBAŞ KİMDİR?
08 Ocak 1945 tarihinde Artvin ilinin Yusufeli ilçesi'nde doğan Kadir Topbaş, henüz üç aylık iken babasının yanına İstanbul'a geldi. Annesinin savaş yılları boyunca bulunduğu Artvin ilinin Yusufeli ilçesinde bağlı Altıparmak köyünde 1945 yılında doğan Topbaş, henüz üç aylıkken İstanbul'a geldi.
İşte hayatı;
Topbaş orta öğrenimine Işık Lisesi'nde başlayıp İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden, 1974 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Doktora tezini İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü'nde "Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri" başlığıyla tamamladı.
Topbaş uzun yıllar serbest mimar olarak çalıştı. 1994–1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı.