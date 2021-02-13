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    • 13.02.2021 08:59
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    SON DAKİKA: 4 yıldır aranan FETÖ firarisi gizlendiği hayvan besi çiftliğinde yakalandı

    Son dakika haberine göre, Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 4 yıldır aranan şüpheli yakalandı. Üzerinden sahte kimlik çıkan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

    AA
    FETÖ firarisi hayvan besi çiftliğinde yakalandı!

    Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 4 yıldır aranan şüpheli yakalandı.

    Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, FETÖ'ye üye olmak suçundan 4 yıldır aranan S.K'nin Kahramankazan'da olduğu bilgisine ulaşıldı.

    Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı araştırma ve takip sonucunda zanlı, İymir Mahallesi'nde gizlendiği hayvan besi çiftliğinde gözaltına alındı.

    Üzerinden sahte kimlik çıkan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: 4 yıldır aranan FETÖ firarisi gizlendiği hayvan besi çiftliğinde yakalandı