

'DÜNYAM YIKILDI'

Yaptığı paylaşımın hakaret içermediğini belirten Özbayhan, "Geçen yıl şubat ayında polis aradı. Hakkımda suç duyurusu olduğunu ve ifade vermem gerektiğini söylediler. Ben de yüzde 95 engelli olduğumu ve gelemeyeceğimi söyledim. Jandarma eve gelip ifademi aldı. Ardından da hakaret davası açıldı. Dava açıldığına ilişkin kâğıt eve gelince, dünyam yıkıldı. Ne yapacağımı bilemedim. 15 gün neredeyse yemeden içmeden kesildim. Kalp ritim bozukluğu nedeniyle açılan davadan dolayı uyuyamadım. Yaşadıklarım nedeniyle geçirdiğim panik ataklarından dolayı birçok kez ambulansla hastaneye kaldırıldım. Kemal Bey, hayata pozitif bakan benim gibi neşeli birini çok üzdü" diye konuştu. Kendisi gibi kas erimesi nedeniyle engelli olan ablası Ayşe Özbayhan ile birlikte yıllardır tekerlekli sandalyeye mahkûm yaşayan Sabiha Özbayhan, tüm ihtiyaçlarını annesi ve kardeşinin karşıladığını belirterek, "Biz kendi halimizde insanlarız, devletin verdiği yardımlarla geçiniyoruz" dedi.