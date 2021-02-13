Maske, mesafe ve sosyal izolasyon tedbirlerinin eskisinden daha fazla önem kazandığını ifade etti. Sabah'ın haberine göre Özlü, "Pandemi uzayınca insanlar yoruldu ve bıktı ama şu an itibariyle bulunduğumuz noktada maskenin önemi daha da arttı" dedi.

Özlü şu ifadeleri kullandı:



DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ

Bu mutant virüsün yoğunluğunun arttığı ülkelerde tedbirlere rağmen vaka sayılarını kontrol etmekte zorlanma söz konusu. Yasak ve kısıtlamaların devam etmesine rağmen vaka sayıları kontrol edilemiyor, bütün bunları göz önüme aldığımızda düne göre maske kullanımına olan ihtiyacımız düne göre daha da artım durumda. Mutant virüse karşı korunmak için alacağımız tedbirler aynı. Bunlar maske, mesafe ve sosyal izolasyon. Bunlar varyantlara karşı da etkili. Bunlardan vazgeçemeyiz. Düne göre daha dikkatli olmalıyız.