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    • 13.02.2021 13:33
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    İstanbul'da kara kışa saatler kaldı! Meteoroloji kar yağışı için harita üzerinde saat verdi | HAVA DURUMU

    Milyonlarca İstanbullu kar yağışının ne zaman etkisini göstereceği sorusunun yanıtını ararken beklenen haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji, yaptığı son dakika kar yağışı açıklamasında harita üzerinde saat verdi. MGM'den gelen habere göre kar yağışının 6 gün süreceği bildirildi. Peki İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Yurt genelinde hangi illerde yağış görülecek? Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte son dakika haberlerine göre yurt genelinde hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    İstanbul'da yoğun kar alarmı!

    Milyonlarca kişi "İstanbul'da kar ne zaman etkisini gösterecek?" sorusunun yanıtını arıyor. İstanbul'u vurup geçmesi beklenen kar yağışıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sibirya soğukları ülkenin kuzeyinden giriş yaptı. Tulpar kar fırtınası İstanbul'u esir alacak. Gelen son dakika bilgilerine göre; İstanbul'da yoğun kar yağışına sadece saatler kaldı.

    HARİTA PAYLAŞILDI
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı kar yağışı açıklamasında harita üzerinde saat verdi.

    Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Marmara Bölgesi'nde yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi bembeyaz bir İstanbul'a uyanmamız ise olası. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.



    İSTANBUL 6 GÜN KARA TESLİM OLACAK
    Meteoroloji'den geçilen son dakika bilgilerine göre; İstanbul'da 6 gün boyunca kar yağışına teslim olacak. Aralıksız yağacak kar yağışı, şehri felç edecek. Son tahminlere göre; sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 dereceye kadar altına düşebilir.



        13 ŞUBAT HAVA DURUMU RAPORU
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Artvin, Bayburt, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Ardahan çevreleri Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Marmara Bölgesi'nde yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

        HAVA SICAKLIĞI: İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
        Marmara Bölgesinde bugün (13.02.2021 Cumartesi) akşam saatlerinde başlayacak olan yağışının (Pazar) gece saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ UYARISI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batısı ile zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

        EDİRNE °C, 2°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

        İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 1°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı

        KOCAELİ °C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa çevrelerinin yağmurlu Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ °C, 16°C
        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

        MANİSA °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

            AKDENİZ
            Parçalı çok bulutlu, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı

            ANTALYA °C, 18°C
            Parçalı bulutlu

            HATAY °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

            ISPARTA °C, 10°C
            Parçalı bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 5°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ÇANKIRI °C, 6°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 6°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

            KONYA °C, 10°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

            BOLU °C, 2°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

            DÜZCE °C, 5°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

            KASTAMONU °C, 2°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

            ZONGULDAK °C, 4°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Bayburt ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                AMASYA °C, 10°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                RİZE °C, 8°C
                Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

                SAMSUN °C, 7°C
                Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

                TRABZON °C, 9°C
                Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

                DOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                ERZİNCAN °C, 11°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                ERZURUM °C, 5°C
                Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde kar yağışlı

                KARS °C, 5°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                VAN °C, 7°C
                Parçalı bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 15°C
                Parçalı bulutlu

                GAZİANTEP °C, 16°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                SİİRT °C, 15°C
                Parçalı bulutlu

                ŞANLIURFA °C, 18°C
                Parçalı bulutlu

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                Haberler Güncel İstanbul'da kara kışa saatler kaldı! Meteoroloji kar yağışı için harita üzerinde saat verdi | HAVA DURUMU