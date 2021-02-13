İstanbul'da kara kışa saatler kaldı! Meteoroloji kar yağışı için harita üzerinde saat verdi | HAVA DURUMU

Milyonlarca kişi "İstanbul'da kar ne zaman etkisini gösterecek?" sorusunun yanıtını arıyor. İstanbul'u vurup geçmesi beklenen kar yağışıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sibirya soğukları ülkenin kuzeyinden giriş yaptı. Tulpar kar fırtınası İstanbul'u esir alacak. Gelen son dakika bilgilerine göre; İstanbul'da yoğun kar yağışına sadece saatler kaldı.
HARİTA PAYLAŞILDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı kar yağışı açıklamasında harita üzerinde saat verdi.
Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Marmara Bölgesi'nde yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi bembeyaz bir İstanbul'a uyanmamız ise olası. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL 6 GÜN KARA TESLİM OLACAK
Meteoroloji'den geçilen son dakika bilgilerine göre; İstanbul'da 6 gün boyunca kar yağışına teslim olacak. Aralıksız yağacak kar yağışı, şehri felç edecek. Son tahminlere göre; sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 dereceye kadar altına düşebilir.